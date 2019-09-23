iPhone 11 Pro Max 拆解大公開！電池更厚大　兩組電池連接頭設計...似有伏筆

▲iPhone 11 Pro Max拆解。（圖／翻攝自iFixit）

記者陳心怡／外電報導

蘋果iPhone 11系列新機開賣後，一如往例，外媒iFixit立刻拆解iPhone 11 Pro Max，確認新機內部電路板採用雙層設計，新款電池採用一體成形L狀規格，但並未發現先前傳出會有針對相機所設計的額外2GB相機記憶體。

從 X 光透視 iPhone XR、XS Max、11 Pro Max 三款機型，iFixit發現後兩者是都採用 L 型電池設計，但不太一樣的是， iPhone 11 Pro Max 採用一體成型的電池構造， iPhone XS Max 則是用兩塊長方形電池組成 L 型。另外，這次為了容納全新 3 鏡頭模組，蘋果進一步縮減主機板的大小。

▲由左至右分別為 iPhone XR、XS Max、11 Pro Max。（圖／翻攝自iFixit）

iPhone 11 Pro Max 除了電池更厚更大外，同時有兩組電池連接頭設計，主要提供無線充電元件連接使用，這也意味著iPhone 11系列機種將有線與無線充電使用線路拆分開來，至於未來是否透過軟體更新，加入反向無線充電功能，還是未知數。

▲iPhone 11 Pro Max 有兩組充電頭連結，疑似為雙向無線充電設計準備。（圖／翻攝自iFixit）

另外，謠傳蘋果替相機設立的獨立 RAM，iFixit 則沒有在拆解中發現任何相關零件，證實 iPhone 11 Pro 就只有 4GB RAM，而非市場傳聞的6GB容量。

▲iPhone 11三鏡頭模組中，並沒發現額外的RAM。（圖／翻攝自iFixit）