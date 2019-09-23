　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 11 Pro Max 拆解大公開！電池更厚大　兩組電池連接頭設計...似有伏筆

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自iFixit）

▲iPhone 11 Pro Max拆解。（圖／翻攝自iFixit）

記者陳心怡／外電報導

蘋果iPhone 11系列新機開賣後，一如往例，外媒iFixit立刻拆解iPhone 11 Pro Max，確認新機內部電路板採用雙層設計，新款電池採用一體成形L狀規格，但並未發現先前傳出會有針對相機所設計的額外2GB相機記憶體。

從 X 光透視 iPhone XR、XS Max、11 Pro Max 三款機型，iFixit發現後兩者是都採用 L 型電池設計，但不太一樣的是， iPhone 11 Pro Max 採用一體成型的電池構造， iPhone XS Max 則是用兩塊長方形電池組成 L 型。另外，這次為了容納全新 3 鏡頭模組，蘋果進一步縮減主機板的大小。

▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自iFixit）

▲由左至右分別為 iPhone XR、XS Max、11 Pro Max。（圖／翻攝自iFixit）

iPhone 11 Pro Max 除了電池更厚更大外，同時有兩組電池連接頭設計，主要提供無線充電元件連接使用，這也意味著iPhone 11系列機種將有線與無線充電使用線路拆分開來，至於未來是否透過軟體更新，加入反向無線充電功能，還是未知數。

▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自iFixit）

▲iPhone 11 Pro Max 有兩組充電頭連結，疑似為雙向無線充電設計準備。（圖／翻攝自iFixit）

另外，謠傳蘋果替相機設立的獨立 RAM，iFixit 則沒有在拆解中發現任何相關零件，證實 iPhone 11 Pro 就只有 4GB RAM，而非市場傳聞的6GB容量。

▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自iFixit）

▲iPhone 11三鏡頭模組中，並沒發現額外的RAM。（圖／翻攝自iFixit）

ET快訊
妻每天煮「大份量消夜」被夫嫌棄狂吼　她氣炸：以後叫女兒單身
蔡依林求歌單…粉絲點唱周杰倫《說好不哭》　她神回應網讚爆！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 11 Pro Max 拆解大公開！電池更厚大　兩組電池連接頭設計...似有伏筆

Apple Watch Series 5開箱！「恆亮螢幕」超實用、新增噪音檢測與經期追蹤

影／iPhone 11災情炸裂！他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風　網笑爛比慘：廣角悲劇

首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

iPhone 11 Pro Max 拆解大公開！電池更厚大　兩組電池連接頭設計...似有伏筆

Apple Watch Series 5開箱！「恆亮螢幕」超實用、新增噪音檢測與經期追蹤

影／iPhone 11災情炸裂！他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風　網笑爛比慘：廣角悲劇

首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

吃到得鱒鮭魚卵與松葉蟹肉　獵奇霜淇淋9/27快閃台南新光三越

和女友分手打擊太大「想坐牢」　他搶劫領錢女子還溫柔安慰：別怕

大貨車停紅燈　三寶媽「鑽車前死角」想違規迴轉險遭輾斃

報名「踢館魔王」未果　《聲林2》石倞從海選出發

9/30《聲林之王2聲境傳奇》飛行導師異動公告

《RUN新聞》第一屆烘焙王爭奪賽開戰囉！ 究竟小鬼、熊熊誰能勝出？！

每一口都是料！台中必吃大腸麵線　還有甜不辣一碗放6種料

紅雀毀達比修8局好投淘汰小熊　睽違4年取季後賽門票

起底《外星女生柴小七》總裁是泰國偶像！　「已婚生女」曾為韓團成員

罵三字經罰5千！雜貨店老闆對櫃台罵不是對人...二審逆轉判無罪

3C家電熱門新聞

新iPhone災情炸裂　他夜拍..

Apple Watch Ser..

iPhone 11開賣跳水31..

iPhone 11 Pro系列..

iPhone 11 Pro M..

2.49萬iPhone 11該..

iPhone 11巨雷！她崩潰..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

iPhone實測！破解3D T..

iOS 13來了！iPhon..

首款塗抹式液態保護貼　「J-H..

iPhone 11 & iPh..

蘋果iOS 13今登場！但四天..

iPhone 11夜幕綠超搶手..

更多熱門

相關新聞

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

蘋果新旗艦iPhone 11系列20日正式開賣，在降價和新色雙重刺激下買氣相當不錯，不過經過幾天體驗，網上災情文數量炸裂，尤其是這次新增的超廣角鏡頭問題重重，不少粉絲反應照片成品明顯「糊成一片」；更有網友幸運拿到機王，夜間一拍螢幕出現半邊綠，彷彿來到綠竹林一覽自然風光。

高殖利率股外資卡位　法人看旺4題材

iPhone 11療癒開箱！網讚：2019最佳片

ET話車／綠電很髒　那電動車呢？

歐陽靖PO對比照：iPhone X換11超有感

關鍵字：

iPhone 11蘋果RAM記憶體電池反向無線充電主機板

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞1200元罰單

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面