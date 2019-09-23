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13歲女童「燒五星旗」被逮捕！港警將軍澳拘13歲男童被包圍

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▲▼反送中遊行,屯門遊行。（圖／路透）

▲屯門遊行中被逮捕的女性示威者。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「光復屯門公園」遊行再釀警民衝突，有示威者擲汽油彈、破壞輕鐵站、取走穩定路軌的碎石，更有約8人圍攻一名警員，其中一人企圖搶警槍。其中，香港警方21日晚逮捕兩名13歲孩童，將軍澳被拘男童是持有鐳射槍與噴漆罐、涉非法集結；被捕女童則是燒五星旗。

據《香港明報》報導，21日的屯門示威活動中，港警懷疑有人在屯門大會堂外焚燒五星旗。一名13歲女童昨晚6時許在荃灣拘捕，罪名是涉嫌「侮辱國旗」，現已獲准保釋，本月下旬需向警方報到。

此外，港警21日在將軍澳的驅散行動中，拘捕一名13歲男童和一名19歲男子，罪名是涉嫌非法集結。此外，男童身上還查獲噴漆及「鐳射槍（筆）」，遭警方指控同時涉嫌「藏有攻擊性武器」、以及「藏有工具可作非法用途」。

▲▼反送中遊行,屯門遊行。（圖／路透）

▲港警朝屯門遊行的示威者推進。（圖／路透）

數百名市民隨後包圍警車及警員，要求放人。防暴警察手持長槍及胡椒噴劑戒備，曾在現場發射最少一發海綿彈。到凌晨時分，仍有市民聚集在將軍澳警署外要求警方交代及放人，其後向警署投擲硬物及燒垃圾筒，遭到警員施放多枚催淚彈驅散。

港府22日強烈譴責，激進示威者目無法紀的暴力及破壞行為。此外，警方確認，一名機動部隊警員昨在屯門被示威者企圖搶警槍。警方消息人士指出，若示威者搶了槍，後果可以非常嚴重，由於擔心警槍傷人，在「不是你死就是我亡」情况下，其他警員可能不會留手，會拔槍射向搶槍者。

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