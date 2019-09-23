陳其邁批韓國瑜市政一事無成　林國正：對陪伴民進黨20年的事務官不公平

▲行政院副院長陳其邁 。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院副院長陳其邁指出國民黨總統候選人韓國瑜在任高雄市長之後一事無成，韓國瑜競選總部執行長林國正表示，說話不要那麼刻薄，把陪伴民進黨執政20年的事務官說成「一事無成」，這對數以萬計的公務人員和老師、警察來說，太不公平了。

據聯合報報導，林國正表示，陳其邁是唯一歷任及代理高雄市長中，唯一因為高捷弊案下台的市長，也是民進黨執政20年卻終結在他手裡的市長，高雄市長選舉已經結束了，任何政黨都有不同的立場，但對高雄的愛應該不分黨派。

林國正說，如果要檢討陳其邁過去的個人的從政事情，有太多的素材和資料。但選舉是一時的但不要離開人性，尤其大家都是在地高雄人，陳其邁講話應再厚道一點，希望大家往前看。

林國正說，不要因為政治立場不同而分裂，對高雄市政要不分黨派共同推動，「對他們的批評，我們覺得有則改之，無則勉力，但不要一直撕裂、分化這個城市，這對高雄不好」不要因為民進黨在高雄20年的執政權從他手裡丟掉「就恨它、怨它！要踩死它，這不好」

林國正強調，高雄市政府有一萬多人在為高雄打拚，陳其邁卻用一句話「一事無成」就打死所有的公務人員，陳其邁忘了，所有市府的事務官都是跟著民進黨，沒有換過的人，「不就是同一票人嗎？」怎可現在用這麼重的話去羞侮這些事務官。

林國正指出「不斷地卡韓，不斷地打擊公務人員，不斷醜化高雄」把陪伴民進黨執政20年的事務官說成「一事無成」，這對數以萬計的公務人員和老師、警察來說，「太不公平了！」真的要有同理心去感受底層老百姓的想法。

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