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運鈔車保全改行栽種黃椰子　收入不亞於一般上班族

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▲ 屏東縣鹽埔鄉農友潘銘興栽種黃椰子，收入不亞於一般上班族，圖左是其太太王淑惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲ 屏東縣鹽埔鄉農友潘銘興栽種黃椰子，收入不亞於一般上班族，圖左是其太太王淑惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉農友潘銘興退伍後，原在高雄從事運鈔車保全工作，今年2月離職在鹽埔栽種黃椰子，由於黃椰子屬耐陰性植物，在管理上較一般植物容易，他每日剪葉片整理後送到集貨場，運送到市場拍賣，價格平穩，收入不亞於一般上班族。

43歲潘銘興的家族不是全職務農，只有小面積種些果樹蔬菜，但他從小就嚮往農村生活，雖然在外地工作，仍想有一天回來種田，直到2年前，在朋友介紹下，到鹽埔買了5.7分的農地，因當地種花卉的農民多，所以跟著種黃椰子。

他指出，雖對務農有興趣，但沒經驗就得靠學習，所以他報名屏東農業大學，也到農改場上課，對於農業基本知識有更深的認識。先前常利用下班及假日帶著妻子王淑惠到田裏耕種，搭設施申請政府補助，種起一棵棵的黃椰子，直到今年2月，他見時機成熟，便辭去工作專心務農，而務農所得不輸給上班族。

他說，黃椰子的管理技術門檻雖較低，但要注意田間的溼度及光照、肥培管控，每天一早開始剪葉子，一天大約1000片，經分級選別及包裝後，送到集貨場，再統一載運到市場拍賣，因鹽埔是主要花卉產區，黃椰子品質特別受市場青睞，都有穩定價格。

除了剪葉片，還要經常修剪枯枝老葉，讓新葉片長出更大片的葉子，以維持好品質。由於黃椰子逐漸種出心得，連老家1分地也種黃椰子，且有意發展另一像新興作物「印加果」，開創更多元農業。

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