1小時42分鐘就可充滿電！　外媒實測iPhone 11 Pro快充速度很有感

▲蘋果有了快速充電器後，充滿電只需1小時42分鐘。（圖／翻攝自PhoneArena）

記者趙正瑋／綜合報導

多年來，蘋果（Apple）搭配5W的充電器，需要3個多小時才能充滿電，一直是果粉們的苦惱，如今，隨著18W的快速充電器成為iPhone 11 Pro系列的標準配備，充電效率也大幅提昇，只需1小時42分鐘。

蘋果iPhone 11 Pro系列，是第一款將快速充電器當成隨盒配備的iPhone，配備18W的插頭，一端是USB-C連接頭，另一端是Lightning接頭，用以連接iPhone，大幅提昇充電效率。

據《PhoneArena》報導，實測iPhone 11 Pro充電15分鐘可達28％；30分鐘可達55％；45分鐘可達74％；1小時可達85％；1小時15分鐘可達94％；1小時30分鐘可達98％；1小時42分鐘即可充滿電池。

此外，如同大多數手機一般，邊際充電速度最慢，要充滿最後1％的電量，需花上近10分鐘。

在充滿電的情況下，iPhone 11最長可以播放影片17小時；iPhone 11 Pro最長可以播放影片18小時；iPhone 11 Pro Max最長可以播放影片20小時。

▼iPhone與Android手機充電時間比較圖。（圖／翻攝自PhoneArena）

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