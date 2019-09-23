他參加婚宴吃到「炸湯圓」批沒誠意！　網激動：唯一吃光的一道菜啊

▲炸湯圓看似不起眼，其實吃起來很涮嘴。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

北部婚宴常會見到一道菜叫「花好月圓」，其實就是紅白小湯圓油炸後裹上花生粉，象徵圓滿的意思，不過，這道菜由於製作簡單，沒什麼特殊技巧，且成本也不高，讓一名網友很好奇，「婚禮上炸湯圓是不是很沒有誠意？」

這名網友在PTT表示，他參加婚宴時被桌上的料理給嚇到了，「居然是炸湯圓！」這道菜似乎很多人在家就能輕鬆完成，想不到也會成為婚禮宴客的其中一道菜。事實上，炸湯圓已經成為北部喜宴的一種傳統，有些南部人可能會感到驚訝，因為一般人印象中喜宴都是大魚大肉，炸湯圓似乎過於平凡。

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▲大人小孩都愛吃炸湯圓。（圖／翻攝自PTT）



很多網友則表示，原PO太過小看炸湯圓了，這道菜根本是老少咸宜，「有時候會覺得，炸湯圓這道是整場最好吃的，如果是客家婚禮會有麻糬沾花生粉，更是好吃一絕！」「明明就婚宴最經典好吃的菜。」「唯一婚禮結束不會剩的一道菜。」「炸湯圓明明就不會失敗，好吃的代表啊！」「每次去婚宴最喜歡炸湯圓，超愛超好吃。」

也有人指出，其實炸湯圓已經變成一項傳統，會當作前菜給前來參加婚禮的賓客沾喜氣，「那是沾沾喜氣。」「傳統要上的菜。」「炸湯圓是一定要的吧，婚禮耶！」「炸湯圓算是必備吧，不都上菜前就擺在桌上，給人吃個意思意思。」「炸湯圓有象徵意義不能不上吧。」「湯圓跟油飯一定要有，沒有的根本不叫婚禮，只配叫合菜。」

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