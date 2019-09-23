影／「老闆，菜裡有蛆！」餐廳經理走進一看…下秒夾起急嚼碎吃光　顧客傻了

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市一位韓姓男子18日去一家餐廳用餐，正吃到一半，發現一道菜「涼拌蘿蔔條」中有許多疑似蛆的白色蟲子，有的甚至還在蠕動，見狀立即喊來餐廳負責人。令所有人驚訝的是，為證清白，這位滿頭白髮的餐廳經理竟當著所有人的面，將這份有著多條蟲子的菜當場嚼碎，全部吃下！

據《看看新聞》報導，韓男稱，當天他和同伴來到這家餐廳吃午飯，點了幾個菜，其中一道是涼拌蘿蔔，「吃的時候沒發現，快吃完的時候發現裡面全是白色的小蟲。」他表示，白色物體很像是蛆，有的還在蠕動，「我現在感覺胃裡火燒火燎的。」

▲菜中有蟲。（圖／翻攝自《看看新聞》）

發現問題後，他找來餐廳負責人交涉。對此，餐廳蔡姓經理疾步走進一看，「我們也解釋不了這是什麼東西，但廚房中多餘的這道菜都沒這個東西。」他表示，自己每天都會檢查多次，當天上午 10 點，菜上來時都沒有發現有問題，「是不是蛆也不好確定，不經過化驗誰也不知道。」

隨後，他從後廚拿出一盆蘿蔔，「這盆蘿蔔是昨天醃制的，他們吃的就是從這盆裡舀出來的，裡面都沒有。」他一邊用筷子翻撥盆裡的蘿蔔一邊說，「這樣沒有的東西你叫我怎麼解釋？」

江寧區市場監督管理局湯山分局的工作人員趕到現場，對韓男的飯菜、涉事餐廳的後廚進行了調查，發現餐廳「證照齊全」，也沒有查出當日後廚儲存的蘿蔔條和食品中有問題。

▲餐廳經理看到直接吞下。（圖／翻攝自《看看新聞》）

調解中，韓男和同伴要餐廳賠償他們每人1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元），但被餐廳拒絕。蔡經理稱，既然他們提出了質疑，並表示身體不舒服，「餐廳自然會帶他們前去醫院檢查，但要賠2萬元人民幣（約新台幣9萬元）無法接受。」

就在此時，現場出現了一幕令所有人都沒有想到的事，蔡經理竟拿起筷子，將那盤剩下的蘿蔔條全都吃完了。2位顧客當場傻眼，認為餐廳這是在銷毀證據。但蔡經理對自己這種行為給出的解釋，「我相信我們公司（沒有問題），如果真的是蛆，我肯定會拉肚子。」 目前，韓男準備走司法程序解決此事。

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