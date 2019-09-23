外媒：Win 7安全更新明年1月不喊停　微軟延長服務...確保美國總統大選投票順利　

▲為了因應明年美國總統大選，微軟將持續免費更新Windows 7。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

外媒報導，微軟（Microsoft）在上周五表示，為了因應明年美國總統大選，以及其它將在明年舉辦選舉的民主國家，微軟將持續免費更新Windows 7，確保投票系統能順利運作，防止駭客攻擊。

據美聯社資料顯示，在美國1萬個投票區中，絕大多數都使用Windows 7，甚至更舊的作業系統處理投票、計票和報告得票數等選務事宜。

Windows 7本來應該於明年1月14日停止更新，但考量到政府資金有限，無法撥出更多預算更新，而且選票系統一旦更新，將耗時數周，甚至數月。

所以，微軟決定免費為美國政府延長Windows 7的安全更新。對此，美國國務秘書協會（National Association of Secretaries of State）發言人表示，微軟此舉可以幫助到很多人，選民也可以安心投票了。

選舉優化公民組織首席技術長斯科格倫德（Kevin Skoglund）指出，雖然微軟願意提供免費更新是好事，但這並沒有解決認證流程緩慢與人力成本的問題。

美國最大選務系統供應商ES&S尚未將系統更新，目前最新版本Windows 10的更新作業已提交美國聯邦政府審核，還不知能否趕上明年大選。該公司發言人格蘭傑（Katina Granger）表示，感謝微軟願意免費更新Windows 7，會盡快與客戶溝通更新事宜。