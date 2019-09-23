來台30年還叫「新」住民嗎？社造會議盼破除族群命名刻板印象



▲2019年全國社造會議，新竹場分區論壇共有百人參與。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣社區營造（社造）邁入新階段，近來在全台舉行12場分區論壇，廣邀民眾參與討論「一起創造自己的家園」，其中北區論壇第2場由新竹在22日接力，有新住民團體表示，「新住民」已經住在台灣30年，為什麼還是「新」？期待政府能帶頭思考，破除族群命名的刻板印象。

「全國社區營造會議」北區論壇第2場，22日在國立清華大學台達館舉辦，共有近百位北部地區民眾一起參與，對社區營造議題發表意見，新竹市文化局副局長李欣耀及桃竹地區的許多區公所也一同參與。

新竹市「見域工作室」創辦人之一吳君薇及與會的青年們提出，台灣社會過勞、過度追求經濟成就的情況，造成青壯年忙於拚經濟，而鮮少參與公共事務。然而當青年有意投入社區營造行列時，常面臨培力課程無法相互認證、年度計畫無法連續等困難，建議青年培力可有認證課程與免修的機制，分級培力輔導。

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▲社造會議有不少民眾參與，過程中分組討論，一起打造心中渴望的家園。（圖／文化部提供）

另外青年們也分享經驗給現場有意投入社區公共事務的夥伴，認為年輕世代要投入社造，需自己重新去打造社造品牌，重新定位社造在年輕人需要討論的主題，包括在地知識、地方創生等，強調「社造的主要概念，在於凝聚在地意識跟打造在地網絡，這就是一件最潮的事情。」

當天也有與會成員提出，許多稱呼「新住民」常意指越南、菲律賓、印尼等東南亞國家，不過新住民團體表示，「已經住在台灣30年為什麼還是新？」對於多元族群的分類與定名，也代表著社會排除與取得資源的限制，期待政府能帶頭思考，破除族群命名的刻板印象。

2019年全國社區營造會議分區論壇尚有金門、花蓮與台東場次，分別於9月24、28與29日舉辦，歡迎民眾踴躍報名參加，若無法現場參與，可透過臉書或官網觀看網路直播留言互動，亦可透過「明日社造-2019全國社造會議」官網，參與「公民參與」腦力激盪的提案活動，發表對於社區營造政策及本次社造主題相關的看法，只要有300位以上的民眾附議該提案，將會在11月30日全國社區營造會議進行討論。

詳細會議場次資訊請至「明日社造-2019全國社造會議」活動網站，或臉書專頁「明日社造-2019全國社造會議」查詢。

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