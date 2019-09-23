「自己吃壽喜燒很怪？」台北妹：一直被隔壁桌看　過來人：約人很麻煩

▲原PO說，自己去吃壽喜燒，吃了20盤肉。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名女網友發問，「一個人吃壽喜燒會很奇怪嗎？怎麼隔壁桌的女生一直在看我，差點回她：『看什麼小朋友』。」她想問，有人敢跟她一樣一個人吃壽喜燒嗎，「比孤獨的。」對此，有人說，「一個人去醫院手術」；但也有人表示，「厲害，我連自己吃陽春麵都不敢，只好外帶。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，引發熱烈討論。有網友分享自己的孤獨指數，「以前一個人吃鼎王」；原PO回「這個超厲害，我曾經想過一個人去吃麻辣火鍋吃到飽，後來放棄了。」

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也有人表示，「應該是在看這份量，妳一個人吃不吃得完」；原PO回自己吃了20盤肉，「我吃完了啊，一個人叫了5輪的牛跟豬，一輪4盤肉。」一名網友說，「約人真的很麻煩，講好了，還會有突然怎樣那樣的不能去，不然就遲到幹嘛的。再不然就意見太多，結果不能吃自己想吃的。」

▼您會一個人吃飯嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

其他人留言，「厲害，我連自己吃陽春麵都不敢，只好外帶」、「我一個人看電影，一個人去餐廳吃牛排，一個人去醫院手術」、「一個人吃很好啊，靜靜吃，沒人吵」、「我也一個人吃鍋，開手機看電視就好。」

也有人分享一個人吃飯常需要「開鍋費」，「我以前常常一個人去吃麻辣火鍋吃到飽，比較討厭的是一人開鍋常常都要加錢。也喜歡一個人看二輪電影，因為沒有朋友跟我一樣可以連看3、4片。但有小孩後，我沒辦法再享受一個人做這些了。」

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