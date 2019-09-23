美英貿易協議明年7月前敲定！　料川普強生紐約會面正式公布

▲ 川普先前表示，美英貿易協議將會是美國有史以來最龐大的協議。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普8月出席G7峰會時透露，美國很快就能與英國達成重大貿易協議。根據英國媒體取得的最新消息，英國首相強生與川普已同意在2020年7月之前敲定美英貿易協議。外界認為，2人很有可能會在美國紐約聯合國大會場邊見面時，正式對外公開。

太陽報報導，強生起初其實對川普能否在接下來9個月敲定協議抱持懷疑態度，但由於美國大選將於2020年11月登場，考量到政界人士將會分心處理競選活動，加上川普若沒有成功連任，新一任總統的立場可能與川普相異，強生政府現階段正努力朝著達成協議的方向前進。

▲ 川普與強生將在美國紐約聯合國大會場邊見面。（圖／路透社）

「現在雙方都有希望在明年7月前進行協議的政治意願」，資深政府消息人士向太陽報透露，「美英雙方都有共識要在那時候（意指7月）之前敲定這件事，因為過了那個時間點，美國大選就要準備開跑。」

報導指出，儘管美英之間的貿易協議很有可能在明年夏天時簽署，但要等到2020年12月英國脫歐過渡期結束後才會真正實施。

▲ 報導分析，美英貿易協議將是英國脫歐前景的一大動力。（圖／路透）

事實上，川普與強生原本要在24日制定出協議磋商相關內容，但目前已確定延期，待相關細節解決後才會繼續。據推測，或許要等到川普12月現身英國倫敦出席北約第70屆峰會，才會有新的進度。

儘管談判作業要等到英國脫歐後才正式開始，但根據官員們的說法，相關會議已進行數月。英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）本周也將前往美國紐約，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）會面。

報導提到，美國首要任務是大幅降低鋼鐵進口稅、減少或中止針對科技業巨擘的數位稅；對英國來說，最主要的任務就是進入美國的金融服務市場。

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