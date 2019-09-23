騎士暗夜詭異車禍滿身傷　肇事者躲水溝...警嚇到後退三步：我的媽！

▲一名騎士發生車禍，警在路旁發現肇事眼鏡蛇，而且蛇昂首，隨時都會攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市阿蓮區復安國小前發生車禍，員警趕到現場的時候，發現一名騎士倒地上受傷，趕緊找來救護者將人送醫，不過員警發現這是一起「肇逃案件」，雖然在車禍旁邊的水溝當中找到了「肇事者」，不過員警發現時第一時間是嚇到向後退三步，因為這起肇事者是一條眼鏡蛇，正「氣呼呼」的昂首準備攻擊員警。

阿蓮分駐所的員警曾靖芳、張皓接獲報案表示有人在復安國小前面車禍，抵達現場的時候，看到一名20歲的謝姓騎士倒在機車旁邊，員警質疑案情不單純，根據謝姓騎士表示前輪疑似輾壓到不明物體，輪胎突然失控打滑倒地，嚇得回頭查看卻空無一物，不過因為身上多處挫傷無力起身，後方的目擊者協助向警消報案。

▲一名騎士發生車禍，警在路旁發現肇事眼鏡蛇，而且蛇昂首，隨時都會攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名騎士發生車禍，警在路旁發現肇事眼鏡蛇，而且蛇昂首，隨時都會攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後方目擊者向警方供稱，前方駕駛不知何故突然應聲倒地，完全沒有看到任何肇事人車，懷疑係輾壓到不明物體所引起，同時間員警也仔細勘驗謝姓騎士的機車車體，有輾壓物體的痕跡，但在現場卻沒有發現相關符合痕跡的物體，正當案情陷入膠著之際，眼尖的員警在事故現場旁的昏暗水溝內，見到一不斷蠕動的條狀物體，用手電筒一照，赫然發現居然是一條蛇，而且該蛇疑似受了驚嚇，正將上身仰起，頭頸昂仰賁張，狀似一支飯匙，頸部則有一寬白斑蚊，明顯是條眼鏡蛇，當下嚇壞了在場所有人。

原來謝姓男子輾壓到的物體是眼鏡蛇，還好當時把將蛇撞進水溝內，不然盛怒下的眼鏡蛇可能會發動攻勢，最後請消防隊的專業捕蛇人員協助捕捉這條「肇逃蛇」，將牠逮捕歸案。

▲一名騎士發生車禍，警在路旁發現肇事眼鏡蛇，而且蛇昂首，隨時都會攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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