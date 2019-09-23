Airbnb第2季營收逾10億美元明年將上市　投資銀行認為財務穩定、市場接受度較高

▲網路房屋租賃業巨頭Airbnb表示，計劃於2020年掛牌上市。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

網路出租房屋巨頭Airbnb表示，計劃於2020年掛牌上市，成為明年進入股市最受矚目的公司，市場預期Airbnb將採取直接上市的方式，不需發行新股，這可以讓該公司節省數百萬美元的承銷費。

今年Uber和Lyft等幾家受矚目的公司上市後，由於投資人懷疑它們的獲利能力，所以股價的表現都不太好。另一家公司WeWork，在準備首次公開募股（IPO）時，也相當不順利，因為投資者反應平淡，也推遲了IPO的進程。

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據《路透》報導，市場分析師表示，鑒於Airbnb的財務狀況較許多已經上市的共享經濟公司穩定，預期Airbnb上市後，被投資人接受的程度應該會比較高。

此外，俄羅斯投資銀行Renaissance Capital的負責人史密斯（Kathleen Smith）表示，考量到Airbnb的盈利能力，以及不需花費大量經費在行銷上，Airbnb的情況應該會與其它失敗案例不一樣。

據Airbnb的資料顯示，在全球10萬多個城市中，Airbnb的房源數量超過700萬間，平均每秒有6位客人簽約入住。 8月時，Airbnb單日入住量曾創下超過400萬人的紀錄。

不過，挑戰還是存在。Airbnb不但需要提升盈利能力，也需要面對日趨嚴格的監管法規，許多政府已頒布一系列限制住屋用於出租的法規，限制Airbnb的發展，或採取特殊的稅收政策，提高民宿營運成本。受到Airbnb挑戰的傳統旅館業也與監管部門積極合作，希望抑制來自Airbnb的衝擊。

Airbnb表示，今年第二季的營收超過10億美元（約新台幣312.8億元），但該公司尚未提供任何其它細節，不過Airbnb指出2017、2018年的利潤在稅前，以及計算折舊、攤銷前為正值。