人妻心情差...國小男師一見大膽猛追！進摩鐵「數度瘋狂」　老公崩潰：懷孕了

▲人夫見妻子臉書PO文察覺不對，才知自己被戴綠帽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名李姓男師2018年透過交友軟體認識一名人妻，見對方小產情緒低落，展開積極追求，2人還多次到摩鐵激戰，人妻因此受孕，但在李師的要求下接受藥物流產。事後人妻的張姓丈夫察覺妻子行為有異，逼問後才得知自己被戴了綠帽，怒而提告求償100萬元。台南地院判李師須賠償張夫30萬元，可上訴。

根據判決書，張夫主張，妻子因為小產身體不適，2018年6月間在家休養期間，利用手機交友軟體認識李姓國小老師，沒想到李男竟利用妻子心情低落之際大膽追求，2人進而發展出不正當男女關係，多次相約出遊，還上摩鐵發生性行為，導致妻子懷孕，又到診所接受藥物流產，期間更帶著他與人妻的女兒一同出遊。

張夫表示，自己偶然發現妻子在臉書上的文章，才驚覺疑似被戴了綠帽，突然聯想到妻子曾多次無事生端，藉口爭吵，對自己的態度又極其冷淡，更曾要求離婚，逼問之後妻子才坦承所有經過，讓他感到相當悲憤痛苦。另外，他指控，李師雖然曾答應不再與人妻來往，最後卻食言，不斷用各種不堪入目的訊息騷擾妻子，試圖重新取得聯繫，讓他忍不住告上法庭，向李師求償100萬元。

對此，李師坦承與人妻發展出婚外情。但他表示，2人相識、交往前後僅1個月，雙方在各方面考量下決定分手，雖然過程中還有少許LINE聯絡，但從2018年9月後雙方就沒有聯絡了，更何況是見面，否認騷擾人妻。

另外，針對張夫指控，讓人妻懷孕又墮胎一事。李師表示，張夫與人妻仍有同居生活關係，未必是他造成，且張夫固然精神上受一定程度損害，但聽聞友人轉述，張夫似乎早已走出婚姻陰霾，夫妻間感情更加恩愛，更懂得珍惜彼此，提出張夫一家2019年4月間露營出遊和樂照，希望法院能參酌以衡量精神撫慰金多寡。

台南地方法院認為，雖然張夫不能證明李師曾讓張妻懷孕、傳訊騷擾，但就明知對方有配偶，仍多次發生性行為此舉，已破壞張夫的婚姻生活，判李師應給付對方30萬元，全案仍可上訴。

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