　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍將縮減B-1B維持費用　改投資B-21與B-52

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲正在投擲炸彈的B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國空軍日前表示，正考慮減少B-1B轟炸機的維修及投資資金，將省下來的費用投入在其他維持費較低的轟炸機上。B-1是在冷戰末期開始使用超音速可變後掠翼重型長程戰略轟炸機，又稱槍騎兵戰略轟炸機，而B-1B是B-1戰略轟炸機的一種，在1985年開始服役。

美國原本設計B-1B是想用來打世界大戰，但隨著冷戰時代的結束，B-1B則多用來從事反恐戰爭。在過去的18年裡，B-1B作為主力於美國在中東和阿富汗多年的部署行動中，經歷了戰鬥和所有前線支援任務等等，美國空軍參謀長大衛（David L. Goldfein）表示，B-1B就是「workhorse」，意指在B-1B在30年服役的時間裡，不但刻苦耐勞也非常可靠。

大衛在17日告訴記者，18年裡密集的使用已對B-1B造成傷害，且他們給飛機帶來了從沒預料到的壓力。另外大衛也說道，「B-1B是架非常好用的飛機，倚靠他出過了非常多任務，我們如果要繼續維持B-1B的作戰能力，則需要非常龐大的費用。」

▼B-52轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼B-52,B-52轟炸機,B-52 Stratofortress,B-52同溫層堡壘轟炸機,。（圖／達志影像／美聯社）

大衛表示，美國空軍的領導人目前正研究是否要退役一些壓力最大的B-1B，然後將維修B-1B的費用用來購買其他種類轟炸機所需要的附加產品，像是維修費較低的B-52轟炸機若裝上「遠程戰略精確武器」，不但能使B-52的性能大大增加，也能更快的購買B-21轟炸機。兩種轟炸機加起來便能逐漸取代維持費高的B-1B轟炸機。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
沒列「太平島挖石油」預算　韓國瑜：誰說要挖的？有白紙黑字寫出
公車站遇仙氣正妹！超萌包頭溢飄青春氣息「正面一轉超衝擊」
BMW等紅燈被閃瞎！前方外送員偷牽「愛的小手」…網笑：一定熱
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

聯合國大會前　美國務卿「拒遣返維吾爾人」：各國應抵制中方要求

快買機票！聖淘沙「魚尾獅塔」準備拆除　10月20日最後開放

印尼森林大火完「空汙畫面太驚悚」　整排村莊泡在腥紅色空氣…呼吸都會痛！

美軍將縮減B-1B維持費用　改投資B-21與B-52

模擬基地遭滲透奪佔　特戰部隊反特攻肅清警戒敵軍

美國試射陸基戰斧巡弋飛彈　俄稱：被迫再度分析戰略威脅

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

美軍將縮減B-1B維持費用　改投資B-21與B-52

模擬基地遭滲透奪佔　特戰部隊反特攻肅清警戒敵軍

美國試射陸基戰斧巡弋飛彈　俄稱：被迫再度分析戰略威脅

權值股表現不振　台股震盪走低收盤下跌10點

小白車國道神切車　先撞護欄再右空翻3圈…完美翻正落地

亞錦賽／紅襪尚未回覆林子偉參賽　中華緩一週決定名單

不見「太平島挖石油」預算！韓國瑜：誰說要挖的？　民進黨怒噴「不認帳」

邕聖祐花5500元住倉庫！　同劇演員遭報警失蹤⋯警察釜山待命

理財作家被控騙人赴美買破屋　檢警意外查出偷賣香港保單

見信件不是自己名...受刑人心情差！怒提國賠：我要1包海苔口味王子麵

60天報導都在黑韓…李佳芬告張雅琴、媒體總編！　預告還有第三波

治療犬阿金倒偶像懷裡「充電」　15秒後露「滿格燦笑」...網融化

梁云菲媽媽泳裝照兇炸！　「人稱桃園林青霞」凍齡高顏值驚呆網

軍武熱門新聞

美試射陸基戰斧飛彈　俄：被迫分..

特戰部隊反特攻模擬基地遭滲透

解放軍新迷彩服提前曝光　陸防長..

美軍縮減B-1B維持費　投資B..

突襲沙國煉油廠「無人機僅花46..

北韓籌備新潛艦下水　可攜帶潛射..

轟-6N轟炸機將首登中共建政閱..

解放軍驅逐艦入印度洋　印度P-..

F-15EX購入8架　比F-3..

印、中爆衝突後 印軍高山模擬進..

殲-16掛2款導彈喊斬殺美隱身..

傳奇噴火式戰鬥機　9月首度訪台

解放軍「無偵-8」、「利劍」無..

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25..

更多熱門

相關新聞

外媒：Win7安全更新明年1月不喊停　微軟允諾助美總統大選順利

微軟（Microsoft）在上周五表示，為了因應明年美國總統大選，以及其它將在明年舉辦選舉的民主國家，微軟將持續免費更新Windows 7，確保投票系統能順利運作，防止駭客攻擊。

美英貿易協議2020年7月前敲定

民主黨議員評「川普施壓」：該彈劾

印地安納州晚間槍擊6傷　嫌犯在逃

黃之鋒：香港人權法案有望今年通過

關鍵字：

北美要聞國際要聞軍武轟炸機美國B-1BB-52B-21

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞1200元罰單

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面