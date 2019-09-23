美軍將縮減B-1B維持費用　改投資B-21與B-52

▲B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國空軍日前表示，正考慮減少B-1B轟炸機的維修及投資資金，將省下來的費用投入在其他維持費較低的轟炸機上。B-1是在冷戰末期開始使用超音速可變後掠翼重型長程戰略轟炸機，又稱槍騎兵戰略轟炸機，而B-1B是B-1戰略轟炸機的一種，在1985年開始服役。

美國原本設計B-1B是想用來打世界大戰，但隨著冷戰時代的結束，B-1B則多用來從事反恐戰爭。在過去的18年裡，B-1B作為主力於美國在中東和阿富汗多年的部署行動中，經歷了戰鬥和所有前線支援任務等等，美國空軍參謀長大衛（David L. Goldfein）表示，B-1B就是「workhorse」，意指在B-1B在30年服役的時間裡，不但刻苦耐勞也非常可靠。

大衛在17日告訴記者，18年裡密集的使用已對B-1B造成傷害，且他們給飛機帶來了從沒預料到的壓力。另外大衛也說道，「B-1B是架非常好用的飛機，倚靠他出過了非常多任務，我們如果要繼續維持B-1B的作戰能力，則需要非常龐大的費用。」

▼B-52轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

大衛表示，美國空軍的領導人目前正研究是否要退役一些壓力最大的B-1B，然後將維修B-1B的費用用來購買其他種類轟炸機所需要的附加產品，像是維修費較低的B-52轟炸機若裝上「遠程戰略精確武器」，不但能使B-52的性能大大增加，也能更快的購買B-21轟炸機。兩種轟炸機加起來便能逐漸取代維持費高的B-1B轟炸機。

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