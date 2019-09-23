正妹醉趴...睡醒驚見「全身光溜溜」氣吼：對我幹嘛　他裝無辜：以為妳想要

▲阿敬把小青灌醉後帶回家性侵，事後還辯稱，對方有配合，以為對方也想跟他發生關係，遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男子阿敬（化名）帶著女友人小青（化名）到酒店與朋友飲酒作樂，事後還趁著對方醉得不醒人事性侵她得逞。直到小青清醒後驚覺遭到性侵，氣得提告，但阿敬辯稱，「過程中她也有配合，我們是很自然地發生」。不過，法官勘驗2人的通話內容，發現阿敬頻頻道歉，因此依強制性交罪將他判刑3年6個月，他不服提上訴，並願意賠償60萬和解，二審則改判刑1年8個月。

判決書指出，阿敬透過友人介紹認識小青，並且對她深有好感。2017年5月25日時，阿敬帶著小青到酒店與友人歡唱飲酒，席間小青因喝了許多烈酒而酒醉，阿敬見狀便將他帶回家中休息。然而，到家後阿敬卻又陸續倒酒給小青喝，直到她醉倒不醒人事。

阿敬見小青醉倒無力反抗，竟趁機扒光她衣服性侵。期間小青驚醒表示，「不要弄我」，但最後仍因為酒醉無法抵抗，慘遭阿敬性侵得逞。直到小青稍微清醒比較有力氣後，才奮力往前移動身體，並轉身推開阿敬，阿敬這才罷手。

事後小青忍不住怒火提告，而法官勘驗2人對話內容，發現小青先是質問阿敬，「我明明在睡覺，為什麼...我現在...我起來的時候身上...連衣服都沒穿？到底對我幹嘛？對我幹嘛？」而阿敬則是回應，「亂摸」。

小青聽了阿敬回覆後，瞬間氣炸，飆罵他，「你知道為什麼我會醒嗎？因為我知道，因為我知道你對我動手動腳，我什麼都知道了，我都醒了，你沒有發現我感覺到了，你當我是白癡嗎，你這樣等於性侵我你知道嗎，你根本就沒有經過我同意，我去你家，我睡，阿你這樣動我這樣是什麼意思，你聽不懂我在說什麼嗎？」

阿敬則是回稱，「我...我知道，就很大的錯誤，我也喝很多」，而法官因此認為小青並未同意與他發生關係，認定他性侵犯行明確。

然而，阿敬到庭後辯稱，「小青那時候是清醒的，沒有酒醉，也是自己走到我房間睡覺，我沒有攙扶她，她先去睡覺後，我也躺到她旁邊睡，因為那是我的床，她有碰到我，應該知道我在她旁邊，雖然我沒有口頭問她要不要發生性行為，但過程中她也有配合，所以我覺得她也想跟我發生性行為，我們是很自然發生的」。

法官審理後，認為阿敬在事後不斷跟小青道歉，因此依強制性交罪將他判刑3年6個月，但阿敬不服提出上訴，並坦承犯行，且願意賠償60萬元與小青達成和解，而小青也願意不再追究，二審法官因此改判他1年8個月徒刑。全案可上訴。

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