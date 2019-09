火星滾滿白色「奶油」還灑水藍色糖粉！　乾冰覆蓋北極沙丘美呆了

▲火星呈現出不同以往的「白色」面貌。(圖/翻攝自NASA官網)

實習記者曾筠淇/綜合報導

「火星」在許多人的印象裡,應該是橘紅色的,甚至在古希臘、古羅馬,皆是因其火紅之色為它命名。然而,歐洲太空總署(European Space Agency)和俄羅斯航太(Roscosmos)近日發出了火星「北極地區」的畫面,上頭竟是白茫茫一片,就像餅乾上的奶油一樣!

One of the latest images of Mars looks more like cookies and cream than it does the so-called Red Planet, but it actually shows north polar dunes https://t.co/oFUoYL7cs4 — CNN (@CNN) 2019年9月22日

據CNN報導,「火星的最新影像比起所謂的『紅色星球』,倒是更像餅乾和奶油。」歐洲太空總署和俄羅斯航太在2016年發射「火星微量氣體任務衛星」(ExoMars Trace Gas Orbiter)後,拍回了一張最新照片,畫面位置是在火星的北極沙丘(north polar dunes)。

在冬天,火星上的北極沙丘會被薄薄的二氧化碳(即乾冰)覆蓋,白色的一片像極了「奶油」;而在春季,這層冰則會轉為蒸氣,當冰解凍後,底部的沙子便會藉機從裂縫中噴出,顏色就如同「餅乾」般,因此,在白色的「奶油」上,仍會有不少深色的「餅乾」露出。

歐洲太空總署還指出,在圖像中可以見得經過風吹而產生的「新月形沙丘」(barchan),因此,他們認為可以藉由這些形狀判斷出該處有二次風(secondary wind)。

Does this image taken by #NASA Mars Reconnaissance Orbiter of a structure that was probably made when lava flowed around crescent-shaped sand dunes on the surface of Mars remind anybody of anything. #StarTrek pic.twitter.com/BKCnJy9gmj — LboroGSAstronomy (@lborogsAstron) 2019年6月24日

而後,美國國家航空暨太空總署(NASA)也在近日表示,他們透過「火星偵察軌道衛星」(Reconnaissance Orbiter)的拍攝發現,位在火星西南阿拉伯Terra地區(southwest Arabia Terra region of Mars)的丹尼爾森火山口(Danielson Crater)附近有不少沉積岩石和沙子。

這些岩石形成於數百萬或數十億年前,當時疏鬆的沉積物留在火山口後,隨著週期性變化,讓每層的軟硬不同,還有一些是比其它層更耐腐蝕的,因此會有些許堅硬而似「台階」的部分出現。最後,在風吹之下,上頭便覆蓋了一些紅色、藍色的沙子,不過紅色的沙子並不多,讓畫面看起來極似「斑馬條紋」。

Layered buttes and rivers of sand in Danielson Crater, Mars. ~1km across. https://t.co/pVYZNXmqu1 pic.twitter.com/PdGJw3Yr0u — RidingWithRobots (@ridingrobots) 2017年1月15日

