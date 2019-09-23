火星滾滿白色「奶油」還灑水藍色糖粉！　乾冰覆蓋北極沙丘美呆了

▲火星呈現出不同以往的「白色」面貌。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

「火星」在許多人的印象裡，應該是橘紅色的，甚至在古希臘、古羅馬，皆是因其火紅之色為它命名。然而，歐洲太空總署（European Space Agency）和俄羅斯航太（Roscosmos）近日發出了火星「北極地區」的畫面，上頭竟是白茫茫一片，就像餅乾上的奶油一樣！

One of the latest images of Mars looks more like cookies and cream than it does the so-called Red Planet, but it actually shows north polar dunes https://t.co/oFUoYL7cs4 — CNN (@CNN) 2019年9月22日

據CNN報導，「火星的最新影像比起所謂的『紅色星球』，倒是更像餅乾和奶油。」歐洲太空總署和俄羅斯航太在2016年發射「火星微量氣體任務衛星」（ExoMars Trace Gas Orbiter）後，拍回了一張最新照片，畫面位置是在火星的北極沙丘（north polar dunes）。

在冬天，火星上的北極沙丘會被薄薄的二氧化碳（即乾冰）覆蓋，白色的一片像極了「奶油」；而在春季，這層冰則會轉為蒸氣，當冰解凍後，底部的沙子便會藉機從裂縫中噴出，顏色就如同「餅乾」般，因此，在白色的「奶油」上，仍會有不少深色的「餅乾」露出。

歐洲太空總署還指出，在圖像中可以見得經過風吹而產生的「新月形沙丘」（barchan），因此，他們認為可以藉由這些形狀判斷出該處有二次風（secondary wind）。

Does this image taken by #NASA Mars Reconnaissance Orbiter of a structure that was probably made when lava flowed around crescent-shaped sand dunes on the surface of Mars remind anybody of anything. #StarTrek pic.twitter.com/BKCnJy9gmj — LboroGSAstronomy (@lborogsAstron) 2019年6月24日

而後，美國國家航空暨太空總署（NASA）也在近日表示，他們透過「火星偵察軌道衛星」（Reconnaissance Orbiter）的拍攝發現，位在火星西南阿拉伯Terra地區（southwest Arabia Terra region of Mars）的丹尼爾森火山口（Danielson Crater）附近有不少沉積岩石和沙子。

這些岩石形成於數百萬或數十億年前，當時疏鬆的沉積物留在火山口後，隨著週期性變化，讓每層的軟硬不同，還有一些是比其它層更耐腐蝕的，因此會有些許堅硬而似「台階」的部分出現。最後，在風吹之下，上頭便覆蓋了一些紅色、藍色的沙子，不過紅色的沙子並不多，讓畫面看起來極似「斑馬條紋」。

Layered buttes and rivers of sand in Danielson Crater, Mars. ~1km across. https://t.co/pVYZNXmqu1 pic.twitter.com/PdGJw3Yr0u — RidingWithRobots (@ridingrobots) 2017年1月15日

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