特種兵炸傷命危　美軍飛19小時1.2萬公里不落地救援

▲一名美特種兵在戰爭中遭嚴重炸傷，花19小時直飛回美國治療。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國總統川普因塔利班再次發起恐攻，取消和該極權組織領導人的大衛營會談。塔利班因此開始加強在阿富汗的自殺式攻擊。一名美國特種兵上月在一場近身距離作戰中遭炸傷， 失去右臂和右腳。美軍為了拯救他的性命，進行8000英里（約12875公里）不停歇的醫療救援，將這名士兵送回美國治療。

今年在阿富汗的戰爭中，已有17名的美軍喪生，100多人受傷，這名特種兵就是因手榴彈爆炸而重傷。這次救援中，美軍總共動用3架軍用飛機、18名醫務人員以及2萬4000加侖的燃料，並為他輸血26加侖。

美國官方近期允許突擊部隊攜帶輸血工具，也才讓這名士兵能在巴格拉姆空軍基地(Bagram Airbase)及時進行手術，保住生命。超過百名的士兵在基地外排隊進行捐血，希望拯救戰友的生命。

多佛空軍基地一架C-17運輸機隨即前往救援，從德國前往阿富汗後，再進行12875公里不停歇的飛行回到美國德州。指揮官庫德拉茲(Dan Kudlacz)負責執行任務，這趟旅程需要進行兩趟夜間空中加油，也是他第一次進行這種任務。

經過19小時的飛行，C-17運輸機降落在德州聖安東尼奧，並將士兵運送至布魯克陸軍醫療中心(Brooke Army Medical Center)。庫德拉茲成功保住美軍的誓言，「身為美國軍人，我們會竭盡自己所能，不遺餘力的將您帶回家。」

