這12類科系碩士至少加薪1.1萬！多一張跨領域文憑...起薪動輒7.5萬

▲ 碩士畢業生與一般大學生的起薪相差5000元。（圖／示意圖／pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

《Cheers》雜誌最近在分析「104人力銀行資料庫」後，發現2018年最高學歷達到碩士的社會新鮮人，平均起薪為3萬3800元，創下歷年來的新高，與一般大學生的起薪相比，高出5000元，甚至有近2成企業願意給碩士生起薪4萬以上。除此之外，大學和研究所就讀不同科系的「跨域學習者」，也越來越受到業界歡迎，像是「法律」搭配「工程」的組合，起薪就可再增加3萬元。

《Cheers》根據104的數據資料庫，分析「10年內更新、畢業（役畢），最高學歷為學士或者碩士」的求職者，發現從43項職缺種類來看，雖然學士畢業的「法務／智財類人員」平均起薪僅約3.2萬元，不過只要多了一張碩士文憑，平均薪資便達到4.8萬元，兩者之間有著1.6萬元的差距，也是所有職種中跨幅最大的。

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▲只要多了一張跨領域的文憑，薪資便會三級跳。（圖／Pakutaso）

同樣並列「碩士比學士加薪最多」排行榜第一的，還有「財務╱會計╱稅務類人員」，平均薪資從3萬元飛升至4.6萬元，有沒有碩士文憑的差距也是1.6萬元。

包括人力資源、運輸物流、教育輔導、行銷、營建規劃施作等職缺，只要擁有碩士學歷，相較只有學士學歷者，就高出大約8000元；其中最高薪的「工程研發人員」和「經營／幕僚類人員」，碩士平均薪資都多達5萬，與學士畢業的3.5萬元相比，多出了1.5萬元；在「軟體／工程類人員」的部分，碩士與學士的平均薪資也差了1.3萬元。

至於薪資增額最低的「美容╱美髮業」，即便是碩士學歷，平均起薪也依然維持在3萬元，與學士學歷者沒有差異；倒數第二的「餐飲業」也僅只有加薪2000元，從2.8萬元增加到3萬元；

104人力銀行人資長鍾文雄表示，台灣目前在電資、軟體業求才若渴，光104人上的軟體工程師職缺，就超過3萬多個，「就連澳門、新加坡、香港，也都來挖角本地工程師，市場供需不平衡，可以說是奇貨可居。以104為例，我們內部近年針對軟體工程師、系統架構師等相關職位，調薪的幅度也是最高的。」

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▲「法務／智財類人員」名列「碩士比學士加薪最多」排行榜第一 ，兩者相差1.6萬。（圖／Cheers提供）

另外，大學和研究所就讀不同科系的「跨域學習者」現正受到業界歡迎，只要選對組合，相比起就讀相同領域研究所的畢業生，在薪資方面更有加乘作用。像是「經濟社會及心理學」配「數學及電算機科學」的平均薪資就高出1.2萬；「運輸通信」配「數學及電算機科學」高出9000；「自然科學」配「工程」、「自然科學」配「數學及電算機科學」都高出8000；「商業管理」配「工業技藝及機械」高出6500；「法律」配「工程」高出5000，這些學科組合的平均薪資都在增加後上看5萬。

鐘文雄指出，以「工程」配「商管」為例，目前台灣許多電子業的總經理，都是先就讀工程，後來又念了商管；此外，目前當紅的科技法律、智慧財產、IP經紀業，都是「法律」配「工程」的最好例子，甚至在政治大學、交通大學、清華大學、東吳大學等院校，都設有相關研究所，提供具法律背景的人去深造。

他也提到，「一般法律畢業生到法律事務所上班，起薪大概4.5萬元，這並不算高，但是如果念完智財研究所出來，起薪動輒就能到7.5萬元。」

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