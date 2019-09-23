5G競價12月10日登場！陳耀祥：不會流標也不會少數壟斷



▲NCC代理主委陳耀祥首次出席立法院交通委員會專案報告、備詢。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC代理主委陳耀祥表示，5G釋照第一波已於9月4日開始為期一個月的受理 ，目前招標書有業者拿了7份，預計在12月10日公開競價，分兩階段競價數量、位置，整個競標工作在12月可以完成。



陳耀祥在回答立委鄭寶清質詢時表示，5G競標的底價300億並不算低，但與國際標準相符，相信不會有流標的情況。此外，5G網路的使用上，開放電信業者共頻、共網、共建、共率，不會有少數廠商壟斷的情形。



在回答葉宜津委員質詢時陳耀祥表示，5G頻段是否提供企業專網專用，在國外是有這個案例，但國內是否開放，還在行政院層級協商中；如果開放，會先進行試驗，為期半年，可延長至一年。葉宜津認為，商業性使用不需要試驗期，試驗期只是免費奉送給廠商。





▲NCC代理主委陳耀祥到立院專案報告向立委致意（圖／記者陳世昌攝）



立法院交通委員會23日邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員陳耀祥報告業務概況，並備質詢，這也是他5月30日接任代主委後首次出席立法院會議。陳耀詳表示，對於5G第一波釋照已於9月4日開放受理申請，目前共有7份招標書被領取。據NCC了解，7個領取的單位中有2家重領取，所以實際上是5家業者領取，也就是國內的5大電信商。



根據交通部提供的最新統計資料，美國、日本、義大利、芬蘭、德國、西班牙、韓國等主要國家已陸續釋出5G商用頻譜，各該國家電信營運商也積極建置5G網路並提供相關服務，其中韓國於今年4月正式5G商轉後第69天達到用戶數破百萬，且單一電信商SK Telecom也於近期達成用戶數破百萬。陳耀祥表示，台灣5G推展的速度在全球屬於前段班。