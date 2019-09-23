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點亮小鎮新生命 　「小鎮文創」何培鈞談地方創生

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▲「小鎮文創」創辦人何培鈞，受邀與青年朋分享他的創業心路歷程，與地方創生故事。（圖／記者林悅翻攝）

▲「小鎮文創」創辦人何培鈞，受邀與青年朋分享他的創業心路歷程，與地方創生故事。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

城鄉差距一直以來都是台灣所面臨到的社會問題，偏鄉的沒落，讓青年離開家鄉的多，返鄉的少，那如何讓年青人願意回家呢？勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心9月22日於成功大學舉辦【點亮人森】系列職涯講座，邀請「小鎮文創」創辦人何培鈞來與青年朋分享他的創業心路歷程與地方創生故事。

何培鈞他說：「不要問社會為了我做些什麼，而是我可以做些什麼去改變社會，這也是他創業時的初衷」。現場吸引將近百位青年朋友到場參與。

何培鈞在大二那年，騎著他100CC的小摩托車，在南投竹山山上偶然發現宛如廢墟的百年古厝，深深被吸引。畢業後，跑了16間銀行，貸款1500萬元，把老房子翻修成「天空的院子」特色民宿。民宿剛開業時，連一個房客都沒有，又面臨龐大的債務，他開始早上跑業務、晚上做網路行銷，免費可以做的行銷他都做了，還親筆寫了信給各縣市的文化局長及許多企業，慢慢的「天空的院子」客人愈來愈多，經過了4、5年的時間，開始打響了知名度。現場他鼓勵青年朋友，每天找一件自己最難的事情下去做，絕對可以提升自己，機會來臨，努力一定會被看到。

當民宿的事業趨於穩定之後，他開始思考該如何讓到「天空的院子」住宿的客人，也能夠到竹山鎮上參觀，增加當地的消費，因此他成立了「小鎮文創股份有限公司」，找在地有賣點的產品與商家，利用包裝及行銷的手法，賦予這些老店新生命。經過不斷的努力，許多至外地工作的年輕人，發現竹山變得不一樣了，願意再回到竹山工作，因此原本外流的人口也漸漸回流。

▲「小鎮文創」創辦人何培鈞，受邀與青年朋分享他的創業心路歷程，與地方創生故事。（圖／記者林悅翻攝）

「凝聚地方是不夠的，必須吸引外部新的觀點、能量、動機，讓這地方產生衝突、矛盾、融合，然後出現一些可能信。」但小鎮文創規模小，擁有專才的人不多，何培鈞思考若是要讓更多人知道竹山這個地方，就應該由年輕人身上著手。他運用「專長換宿」的方式，結合各領域不同專長的人才，由小鎮文創提供住宿、人才提供專業服務的模式，針對竹山的許多問題，一起發掘問題並加以解決。

專注、並投入熱情，何培鈞不但清償所有的貸款，還成立小鎮文創，串連在地設計、生產、銷售的供應鏈，不僅帶動老店創新轉型，更引領青年返鄉創業，點亮小鎮新生命。他說台灣社會，有很多事情，並非有機會才努力，而是我們必須努力到有機會為止。讓現場參與的青年朋友收穫滿滿。

雲嘉南分署青年職涯發展中心，10月分職涯講座主題為【職人秘笈】，邀請各行業職人分享他們工作內容、特性以及所需具備職能與態度，欲知相關講座更詳細訊息：請參考青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉絲團或(https://reurl.cc/EKKzqm)，洽詢電話：0905-121-901。

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