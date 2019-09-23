「同志教父」強摟直男喇舌…挑逗「要把你掰彎」　緩刑3年要「上課」

▲「同志教父」賴杞豐強摟直男喇舌，還挑逗放話「要把你掰彎」，北院9/23依強制猥褻判他7月徒刑，緩刑3年。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

有「同志教父」稱號的賴杞豐於2018年6月間，邀男同學到酒吧狂歡，賴男明知這位「小鮮肉」是喜歡女生的直男，卻強吻還逼他上演「嘴對嘴」餵花生的「基情」橋段，並挑逗說道，「我可以把你掰彎」。受害男學生不甘受辱提告，檢方依強制猥褻將賴男起訴。北院9月23日依強制猥褻罪，判賴男7月徒刑，緩刑3年，並須於6個月內完成「認知教育課程」。

賴杞豐曾任實踐大學特聘助教，鑽研心理學20餘年，並取得博士學位，著有「與自己相遇」一書；賴杞豐有過一段婚姻，卻因愛上男生而離婚，並曾經經營同志酒吧FUNKY。

賴杞豐於2018年6月間，邀請男同學到酒吧狂歡，但男同學到了現場才知這是「同志酒吧」；席間眾人玩High了，賴男要求男學生用嘴餵他花生，男同學雖不情願，但畏於賴男「老師」身分，又經不住眾人起鬨，便這麼「撩落去」了；不料賴男竟「趁勝追擊」，一把摟住男學生的肩膀，強行「喇舌」得逞。

男同學又驚又羞，趕緊將賴男推開，不料賴男見狀更加興奮，還挑逗地說，「我可以把你掰彎」，接著又出手摸男同學下體及臀部，男同學氣急敗壞下大聲喝止，賴男才自討沒趣停手。

賴男9月6日出庭時，面對鏡頭相當坦然，「教父」氣場十足，還反酸記者「你們只是八卦而已」；北院予賴男自新機會，判他緩刑免關，僅須在6月內完成「認知教育」，希望「教父」在上完課後可以明白，硬把人「掰彎」是不行的。

腦公！你不可以賴帳喔

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