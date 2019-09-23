建政70周年前　陸發表「人權事業」白皮書：以人民為中心

▲天安門廣場的人群。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室22日發表《為人民謀幸福：新中國人權事業發展70年》白皮書，文中提到大陸「以人民為中心的人權理念」、「切實保障人民各項權利」、「重視保障特定群體權利」和「不斷加強人權法治保障」等8項重點，並強調中國會同世界共同構建人類命運共同體。

根據《新華社》，白皮書前言提到，人民幸福生活是最大的人權，「中國共產黨從誕生那一天起，就把為人民謀幸福、為民族謀復興、為人類謀發展作為奮鬥目標」，歷史和現實都證明，「中國成功地走出了一條符合國情的人權發展道路，豐富了人類文明多樣性。」

白皮書的內容回顧中共建政70年來，在人權事業方面的進展歷程，並將其分為三個時期，現今所處的「第三時期」是從2012年中共十八大以降起算，2017年的中共十九提出「加強人權法治保障，保證人民依法享有廣泛權利和自由」。

白皮書也特別提到了少數民族與宗教信仰的自由，在新疆方面寫道，「新疆維吾爾自治區有清真寺、教堂、寺院、道觀等宗教活動場所2.48萬座，其中清真寺有2.44萬多座，教職人員2.93萬人，學生可在伊斯蘭教經學院接受本科教育，《古蘭經》《布哈里聖訓實錄精華》等出版發行達176萬餘冊。」

▲新疆民宅。（圖／達志影像／美聯社）

白皮書另外也對婦女和傷殘人士的人權狀況進行了描述，並於文末強調，「中國將秉持文明多樣和文明交流互鑒精神，與國際社會一道，推動各國共同發展、共同繁榮，促進世界人權事業發展，共同構建人類命運共同體。」

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