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罵三字經罰5千！雜貨店老闆對櫃台罵不是對人...二審逆轉判無罪

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▲雜貨店老闆因不滿男子騎車撞到他展售的物品，雙方起口角，隨後入店內罵了一句三字經，遭對方提告。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／台中報導

台中一名李姓男子在潭子區經營雜貨店，因不滿一名男子騎車進騎樓撞到他正在展售的玩具車，雙方因此起口角，隨後李男入店內突然罵了一句三字經，遭對方提出公然侮辱的告訴，一審時判李男罰5000元，李男不服上訴二審，辯稱當時是因為找不到老花眼鏡才罵三字經，而非朝著男子罵，二審合議庭勘驗影片後採信李男說法，判李男無罪，可上訴。

判決指出，李男在潭子區中山路經營雜貨店，一名男子於2018年5月4日晚間6時許騎車進騎樓，不慎擦撞他擺放在騎樓展售的玩具車，隨後，李男與男子發生口角，男子拿起手機錄影存證，則李男氣得入店內想要打電話報警，不料男子卻聽到他罵了一句三字經，警方到場後，男子對李男提告，警方調閱監視器發現李男的確有罵三字經，因此依公然侮辱罪將他函送法辦。

台中地院豐原簡易庭審理時，認定李男涉犯公然侮辱罪，判罰5000元，李男不服後上訴，他辯稱雙方當天確實有爭執，但他只有罵男子「假瘋（台語）」，辱罵三字經是因他要進店裡打電話報警，一時找不到老花眼鏡，心急後才隨口罵了一句三字經，而非對著男子罵。

經台中地院二審合議庭勘驗男子提出的影片後，法官認為李男與男子距離目測只有3到4公尺，若李男真的要對著男子罵三字經，理應走近男子且放大聲量，才符合常理，並非走近櫃檯內，且李男確實有尋找物品的動作，因此採信李男說法，判李男無罪，全案可上訴。

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