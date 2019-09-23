喜知懷孕要打營養針…「護士認錯病人」打麻醉墮胎　醒來6周胎兒沒了

▲ 越籍女子無辜失去腹中胎兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾一家知名婦產科醫院日前發生一起離譜的烏龍事件，一名女子才剛得知自己懷孕的好消息，要吊點滴打營養針，沒想到突然被麻醉，醒來驚覺已經失去腹中才6周大的小生命。原來是護士未確實確認患者的名字，將女子誤認為欲動墮胎手術的孕婦，釀成悲劇。

據警方說法，一名越南籍女子為確認自己是否懷孕，8月7日下午和丈夫一起到這家婦產科，檢查後得知已經懷孕6周，移動到樓上的分娩室準備吊點滴。此時護士拿著另一名因延遲流產（Missed abortion）欲接受墮胎手術的孕婦病歷出現，完全沒有確認病床上的越籍女子其實只是要打營養針，便為她注射麻醉藥。

越籍女子睡著後，來到分娩室的醫生也並未檢查患者的名字，直接開始動刀。30分鐘後手術結束，女子從麻醉中醒來，發現自己正在出血，便向院方詢問，但院方以「醫生下班了」為由，沒有給她任何答案。

女子直到隔天仍持續出血，再度找上同家婦產科，但負責診療的是另一名醫生。這名醫生告訴她，「妳腹中的孩子被墮胎了」，因此她馬上委任律師向警方報案。

《東亞日報》23日報導，首爾江西警察署22日以未經孕婦同意使之墮胎罪嫌對執刀醫師及護士立案調查。但由於孕婦當時無法預見自己被墮胎的可能性，根本沒有機會表示不同意，被告未經孕婦同意使之墮胎罪名就很難成立。因此，警方已轉依業務過失致傷罪嫌進行調查。

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