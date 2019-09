曼徹斯特機場車站出現可疑包裹！巴士地鐵受影響　現場封鎖中

記者詹雅婷/綜合外電報導

根據英媒《曼徹斯特晚報》最新消息,曼徹斯特機場火車站出現可疑包裹,目前現場已拉起封鎖線,巴士、地鐵服務受到影響。根據機場發言人的說法,火車站周邊地區已進行疏散。每日星報則指出,拆彈小組已趕往現場協助調查,一名男子稍早被拘留。

These are the latest pictures from Manchester Airport train station. @gmpolice said it is investigating reports of a suspicious package. A cordon has been put in place and trains, trams and buses are suspended to and from the station.



@weatherjunkie85 pic.twitter.com/hj8sUAZ139