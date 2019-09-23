19歲運動系雪球辣妹爆紅！倒立劈「一字馬」秀逆天長腿...狂吸7萬粉

實習記者賴韻如／綜合報導

擁有緊實的身體線條是許多女孩的目標！來自馬來西亞運動系女神「Celine」不僅擁有辣到爆的健美身材，長相更是深邃迷人，她在個人IG上傳各式各樣的美照，又常常曬出自己輕易做出「一字馬」的高難度動作，讓她迅速爆紅，目前更是累積將近7萬粉絲追蹤。

據香港01報導，Celine是馬來西亞的網路紅人，今年才19歲的她就經常擔任不同品牌產品的宣傳大使，中學時期更是啦啦隊的隊員。Celine常常在IG分享出遊玩的照片，熱愛陽光、沙灘的她，也常常po出自己性感的比基尼照，一身古銅色肌膚加上纖細的腰以及長腿，緊實的翹臀更是讓人看得目不轉睛。

經常做運動的Celine加上以前曾經擔任拉拉隊的一員，讓Celine的身體極其柔軟，可以輕鬆地站立或是倒立著做出「一字馬」，這高難度動作讓不少網友看了都相當佩服，也紛紛大讚她的完美體態。此外，Celine更曾於IG上傳一張性感照，只見她穿著單寧牛仔外套，裡面則是一絲不掛，圓潤胸型若隱若現，露出的腹肌線條也相當迷人。

Celine靠著運動健身維持曼妙身材、五官相當細緻，也不意外IG僅只有發布45篇貼文的她，卻狂吸了7萬名粉絲追蹤。

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