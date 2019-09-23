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影／她吃螃蟹遺失14萬元婚戒　清潔工翻「8噸垃圾」幫找回

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記者馬叔安／綜合報導

近日在湖南婁底，一名女子在外就餐吃螃蟹時，將價值約4萬元人民幣（約新台幣17萬元）的婚戒取下放在桌子上，結果離開時忘記帶走，使得婚戒混在垃圾中一起被倒掉，所幸4名清潔人員翻了近8噸垃圾2個小時後，終於幫她找回，女子則請清潔工人們喝飲料以示感謝。

▲女子吃螃蟹遺失戒指清潔工翻8噸垃圾找回。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲女子吃螃蟹遺失戒指，清潔工翻8噸垃圾找回。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

在《澎湃新聞》曝光的畫面中，可以看到幾名清潔人員拿著鏟子等工具，頂著陽光，在堆成一座小山似的垃圾堆中來回翻找，最後在一坨像是螃蟹殼的廚餘中，發現了這名女子的戒指。

清潔工人伍文科表示，失主透過同事聯絡到他，接到電話後，他連忙把車開回來，找了一個比較空曠的地方，再把垃圾堆出來，又找到了女子用餐的店的垃圾之後，終於尋獲了戒指。

▲女子吃螃蟹遺失戒指清潔工翻8噸垃圾找回。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲女子事後請清潔工喝飲料表示感謝。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《北京青年報》報導，伍文科坦言，「那是輛荷載8噸的運輸車，我們需要翻找的垃圾非常多，再加上現在天氣還是比較熱的，垃圾堆裡散發出一股惡臭，找起來還是挺辛苦的。」在翻找了兩個小時後，一名環衛工在一個包滿螃蟹殼的餐包中找到了戒指。他說，這個戒指對失主來說很重要，能幫她找到，自己也很開心。

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