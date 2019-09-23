12歲小妹「撿垃圾一半尖叫破水」　推進手術室10hr…門外母親竟升格阿嬤！

▲烏克蘭一名12歲吉普賽女孩生下男嬰。（圖／翻攝自烏克蘭1+1下同）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭西部羅夫諾城日前傳出一起「小孩生小孩」的案件。一名年僅12歲的吉普賽女孩日前在垃圾場工作時，突然感到腹部疼痛，尖叫在地上打滾，緊急送醫後醫師花了10小時替她接生出一名小男嬰。女孩的家人相當震驚，但也表示「應該是她和20歲的男友生的」希望可以帶回家，但遭到院方與社工人員拒絕。

綜合俄媒報導，這名女孩在懷孕期間家人跟自己完全沒有察覺，直到陣痛發生時，女孩痛苦的倒地尖叫，送到醫院時醫務人員相當震驚因為女孩已經即將臨盆。接生的醫師莎朵瓦（Olena Sadova）表示，「一個孩子生下孩子，這讓我們相當震驚」然而女孩的生產過程中並非順利，歷經10小時的陣痛煎熬才完成生產。

▲女孩歷經10小時生下男嬰。

院方了解女孩狀況後，立即通報給警方與社福單位，主治醫師維多利亞（Victoria Enikeeva）表示，女孩和家人住在垃圾場裡，我們不能丟她和剛出生的嬰兒回到那樣的環境，因此必須向政府單位回報。據悉，女孩的家人希望可以將母子倆帶回家族裡生活，但院方與社福機構認為，該家庭狀況不佳，無法給予嬰兒良好的生活，加上男嬰出生健康狀況不穩定，仍需要觀察。

羅諾夫城警局發言人表示，目前將全力追緝女孩的20歲男友，雖為男嬰的生父，但已經觸犯與未成年性交罪，屬刑事罪，若確定將面臨8年有期徒刑。女孩母親卻表示，還是希望政府可以評估，讓女孩與男嬰回到原生家庭生活。

▲女孩家環境相當遭，社工人員拒絕讓男嬰回家。

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