印尼森林大火完「空汙畫面太驚悚」　整排村莊泡在腥紅色空氣…呼吸都會痛！

▲印尼森林大火後空汙狀況震驚國際。（圖／翻攝自makassar.terkini.id）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼大火自本月初中延燒，自南部蘇門答臘島（Sumatra）與婆羅洲（Borneo）開始，不僅造成大片自然生態受到迫害，如今反饋在人類身上，當地空汙狀態來到最高峰，22日當地居民在網路上PO出空汙恐怖畫面，「整個天空都變成腥紅色的」場景相當駭人。

綜合外媒報導，蘇門答臘島與婆羅洲大火，當地部署多架直升機滅火與救援人員，然而在火勢轉小之後所造成的空氣汙染也接著蔓延。其中廖內省北干巴魯的霧霾程度屬全國最嚴重，至22日晚間甚至來到空汙指數最顛峰，當地民眾拿起手機拍下實際狀況，放眼望去竟然都變成紅色的世界，能見度極低。

▲印尼森林大禍煙霾飄散，造成嚴重空汙。（圖／路透）

印尼綠色和平組織(Greenpeace Indonesia)森林倡議人員陶菲克(Kiki Taufik)表示，過去剛好遇到印尼降雨量極少的時候，加上天氣炎熱，大火後的粉塵飛散的相當嚴重，呼吸起來相當不適。

當局表示，天空之所以變成腥紅色，最大原因跟森林大火有密不可分的關係。不少網友看到照片，震驚表示，「這樣的空氣要如何呼吸？」、「光看到畫面就覺得空氣中有不好的味道」、「健康可能都會出現問題」、「這些人類造成的災難，最後都是我們自己承擔」

▲村莊落在腥紅色的空氣中，看起來相當駭人。

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