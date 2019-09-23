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陸談判代表突取消「訪美農場」：與經貿磋商無關　美方將另行邀請

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▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲中美貿易代表計畫於10月展開第十三輪中美經貿高級別磋商。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

《路透社》先前指出，中美達成貿易協議的希望越來越渺茫，因為大陸貿易代表團20日突然改變計畫，取消對蒙大拿（Montana）及內布拉斯加州（Nebraska）農場的訪問。中共中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊21日在華盛頓回應稱，「我們的確在同美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美農業州訪問。」

韓俊表示，這次計劃調整與此次經貿磋商無關，屬於單獨訪問計劃，美國有關方面表示，將會另行邀請安排訪問。他也提到，「中方願意在平等和相互尊重的基礎上進一步擴大中美農業貿易規模、深化兩國農業合作。中美兩國同為農業大國，貿易合作前景廣闊，構建互利共贏的中美農業貿易關係，符合兩國人民的根本利益。」

▼9月20日至21日的「中美經貿副部級磋商」將焦點放在農產品採購問題。（圖／路透）

▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

大陸商務部新聞發言人也說，9月19日至20日，中美雙方經貿團隊在華盛頓舉行副部級磋商，針對共同關心的經貿問題開展了建設性的討論，「雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排，同意將繼續就相關問題保持溝通。」

外媒認為，10月份的會談將決定兩國是否會尋找到解決方案，還是給對方的商品徵收新的或提高關稅；中美兩國的貿易專家、企業高層和政府官員曾透露，即使9月和10月的談判能達成一項臨時協議，美中貿易戰也已演變為一場政治和意識形態之戰，其影響遠超關稅，可能需要數年時間才能解決。

美國貿易代表辦公室（USTR）則發表聲明指出，中美雙方談判「是有成效的」，美國既期待也歡迎來自中國的代表團​​，在10月展開磋商會議。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►中美經貿副部級磋商落幕　路透：雙方達成協議「希望渺茫」

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