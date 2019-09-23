港警922「和你塞4.0」共拘6人！15歲男錢包「2張八達通」涉盜竊

▲香港反對逃犯條例遊行不斷。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

針對網上號召「和你塞4.0」，港警22日早晨起在多區的隧道及主要幹道進行觀察、巡邏及設置路障截查可疑車輛，先後拘捕6人。其中一名15歲男童，因身上攜有不止一張「八達通卡」，被懷疑是藏有他人的八達通，涉嫌「盜竊」；另有人因攜有頭盔、護眼罩、反光背心、手套及防毒面具等，涉嫌「藏有工具可作非法用途」。

據《香港01》報導，警員於昨午在葵涌禾塘咀街截獲11名騎單車人士，懷疑參與由網上平台號召利用單車阻塞道路活動，其中，在其中2名20歲男子的背包，還搜出一批過濾口罩、防毒面具、濾芯及工業用頭盔等。

還有警員在青嶼幹線收費站的巴士站截查一輛可疑小車，從中檢獲防毒面具、雨傘、口罩、剪鉗、膠索帶及鐳射筆等。46歲私家車男司機涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。

▲警民衝突不斷。（圖／路透）

此外，警員在城門隧道轉車站截查一名15歲男童時，在他錢包內檢獲2張懷疑屬於他人的八達通卡。男童涉嫌「盜竊」被捕，正被扣留調查。

警方在昨日整個行動一共拘捕6名男子，扣查了5輛私家車和1輛輕型貨車。警方指，行動仍然進行中，「任何形式的堵路或阻塞交通的行為，可能危害其他道路使用者及堵路者本身的安全，可能違法，更可被檢控。」

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