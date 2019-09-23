金馬澎居民有福了！長榮航旗下長汎推國內機票1元加價購

▲長汎假期（EverFun Holiday）為長榮集團旗下旅遊品牌，推出「買國外 +1元送國內」活動造福金馬澎居民。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

金馬澎居民有福了！長榮航空的直營旅行社「長汎假期」為回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，自即日起共同推出「買國外 +1元送國內」活動，民眾購買活動專屬的國外團體旅遊行程，只要加1元就送國內線機票，可望大幅提升在地居民的出國意願。

以往居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此大大降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解此問題後，特別結合了長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規劃輕省出國的在地化即時服務。

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長汎主管表示，自即日起，凡是設籍金馬澎地區的民眾，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要加價1元就送國內線機票，省下的費用可望大幅提升在地居民的出國意願及旅遊品質。

另外，出國採購也是許多民眾的樂趣，長汎假期再進一步為金馬澎居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤，等於國內線比照國際線待遇，要讓民眾買得開心。

長汎假期（EverFun Holiday）為長榮集團旗下旅遊品牌，推出的「買國外 +1元送國內」活動引發民眾關注，相關旅遊資訊，請洽在地指定合作旅行社：金門—金沙大地國際旅行社082-372725；馬祖—八閩旅行社0836-23933；澎湖—綠的旅行社(和旅) 06-9261616。

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