　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他狂刺女友後「Facetime給女友爸」　鏡頭轉向血屍…冷問：要怎處理？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲克拉克與女友前一天還在曬恩愛，隔天卻殺掉女友。（圖／翻攝自當事人臉書）

兩人育有一女。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州一戶人家，日前發生一起駭人的兇殺案。一名30歲的男子克拉克（DeAngelo Clark）和女友起了口角，克拉克一氣之下拿刀狂刺女友後，發現女友斷氣，竟打視訊電話給女友父親詢問「現在要怎麼處理你女兒」讓死者父親相當崩潰，立刻報警求救。

根據英國《每日郵報》報導，克拉克與女友奇亞拉（Kiara Alleyne）看似相當甜蜜，兩人育有一個1歲的女兒，但日前小倆口起了口角，奇亞拉的父親接到克拉克的電話，劈頭就說「奇亞拉手上有刀，她想要殺我」，卻聽到奇亞拉大喊：「有刀的是他！他想要傷害我」。這時奇亞拉的父親企圖勸架，之後卻失去了通話。

不久後奇亞拉的父親再度接到一通視訊電話，接通後克拉克表示自己已經殺掉奇亞拉，並且將鏡頭轉到滿地鮮血躺在地上的女友，讓奇亞拉的父親相當震驚。克拉克詢問著奇亞拉的父親「你要我怎麼處理？」當下老人家表示，「快點報警！」然而克拉克並沒有報警，反而將1歲的女兒帶走，並在社群網路上寫下：「我必須要結束掉自己的生命，因為奇亞拉要殺了我！」

▲克拉克與女友前一天還在曬恩愛，隔天卻殺掉女友。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲前一天還在曬恩愛，最後卻殺掉女友。

奇亞拉的父親越想越不對勁於是報警，警方到場關切發現奇亞拉已經氣絕身亡，開始對克拉克進行追捕。不久後，在一輛車上找到準備自焚的克拉克，而1歲女兒則被他安置在親戚家。令人不勝唏噓的是，事發前一天兩人還在貼文中寫下2周年愛的宣言，隔天卻成為取命仇人。

警方表示，克拉克過去就有威脅燒掉房子的紀錄，目前還在調查確切殺害女友的原因，社福單位也曾介入輔導但當時沒有特殊狀況發生。

►►變漂亮很easy

ET快訊
打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認
阿公留下66年10萬支票！網：當年日薪才100
收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬他　出庭眼神死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／新手爸媽沒產檢…醫喜接生龍鳳胎　驚見小女嬰「身體被半截嬰屍殘肢包裹」

影／12歲小弟「遭屁孩問泰國首都」　下秒BANG掉「2顆子孫袋」母忍痛簽切結書！

影／女友甜蜜錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸…漂上一具冷屍

影／19歲小哥抽2年電子煙　咳出「咖啡綠嘔吐物」肺部X光片…竟像硬肥油培根！

12歲小妹「撿垃圾一半尖叫破水」　推進手術室10hr…門外母親竟升格阿嬤！

重口味哥「拿溫度計自探下體小洞」　卡進膀胱…掙扎11天拋尊嚴趴掛急診！

怪風一吹！跳傘時速48km撞崖壁　教練「直墜14層樓高」竟奇蹟生還

血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82%　發言人：你們不了解菲律賓

51歲婦被潑強鹼「面孔腐蝕」！　移植新臉6年後…血管壞死宣告失敗

他狂刺女友後「Facetime給女友爸」　鏡頭轉向血屍…冷問：要怎處理？

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

怪風一吹！跳傘時速48km撞崖壁　教練「直墜14層樓高」竟奇蹟生還

血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82%　發言人：你們不了解菲律賓

51歲婦被潑強鹼「面孔腐蝕」！　移植新臉6年後…血管壞死宣告失敗

他狂刺女友後「Facetime給女友爸」　鏡頭轉向血屍…冷問：要怎處理？

14越南辣妹狂吸客！個個白皙擁長腿　爆紅後警察也上門

曼徹斯特機場車站出現可疑包裹！巴士地鐵受影響　現場封鎖中

英詭男求吻2歲童「我樂意帶她上床」　嫩媽尖叫報警遭拒「構不成犯罪」

他畢業於耶魯大學+曾任職華爾街　一個「轉捩點」現淪為流浪漢

警察好心幫她推超重嬰兒車　意外逮「18萬贓款」裡面根本沒嬰兒！

快訊／肯亞校舍倒塌7死！殘骸壓上身「學童爆哭求救」　居民徒手開挖救人

勞動部把AR／VR科技結合　落實勞工職災安全訓練

台南牛肉湯霸主！饕客勸「真的要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

主計總處：8月失業率3.89%創24個月以來高點　大學生失業率最高

「2020新竹良品-縣上好禮」徵件開跑　入選產品還能獲縣府推廣

把洞穴搬進店內！新竹隱藏版咖啡廳秘境　必喝拿鐵滑順綿密

竹市109年調高社工人力薪資　留任專業優質人才

正妹PO文：賭爛連千毅！大仁哥護花開嗆：算什麼東西　引爆直播主之亂導火線

刑事局首推公益寫真月曆！內外勤精銳盡出　美女如雲超吸睛

怪風一吹！跳傘時速48km撞崖壁　教練「直墜14層樓高」竟奇蹟生還

血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82%　發言人：你們不了解菲律賓

國際熱門新聞

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截..

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」..

脫北母與兒在南韓餓死　冰箱空的

肚裡藏天使　超音波照驚見守護神

12歲小妹「撿垃圾突破水」　熬..

湖邊釣起巨鱷　嚇歪剪斷釣魚線

小弟「被問泰國首都」下秒2顆子..

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」..

「魚尾獅塔」拆除　下月最後開放

過世嬤房傳腳步聲　日網友抓4座..

「狂摔iPhone11 Pro..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

民主黨議員評「川普施壓」：該彈..

更多熱門

相關新聞

女友開條件「BMW＋一套房」才肯結婚　他崩潰

不少情侶準備邁入禮堂時，都會計畫和思考許多未來生活的細節，不過大陸卻有一名男網友崩潰地發文說，自己的女友向他表明，如果要結婚就必須先買一台BMW 5系列的轎車，以及一套位於市區的房子，讓他十分為難，「買房、買車、拆遷費用可能就花光積蓄了，甚至可能還不夠，但女友態度堅決不願退讓，大家覺得該怎麼辦？」

白車後車廂伸出一雙腳　員警一看嚇呆

分手前的5大跡象

「男生狂領錢」情侶ATM前對話　大夜妹哭了：浪漫

分合多次還繼續在一起？先想5件事

關鍵字：

情侶刺殺FACETIME視訊命案

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面