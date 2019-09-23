他狂刺女友後「Facetime給女友爸」　鏡頭轉向血屍…冷問：要怎處理？

▲兩人育有一女。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州一戶人家，日前發生一起駭人的兇殺案。一名30歲的男子克拉克（DeAngelo Clark）和女友起了口角，克拉克一氣之下拿刀狂刺女友後，發現女友斷氣，竟打視訊電話給女友父親詢問「現在要怎麼處理你女兒」讓死者父親相當崩潰，立刻報警求救。

根據英國《每日郵報》報導，克拉克與女友奇亞拉（Kiara Alleyne）看似相當甜蜜，兩人育有一個1歲的女兒，但日前小倆口起了口角，奇亞拉的父親接到克拉克的電話，劈頭就說「奇亞拉手上有刀，她想要殺我」，卻聽到奇亞拉大喊：「有刀的是他！他想要傷害我」。這時奇亞拉的父親企圖勸架，之後卻失去了通話。

不久後奇亞拉的父親再度接到一通視訊電話，接通後克拉克表示自己已經殺掉奇亞拉，並且將鏡頭轉到滿地鮮血躺在地上的女友，讓奇亞拉的父親相當震驚。克拉克詢問著奇亞拉的父親「你要我怎麼處理？」當下老人家表示，「快點報警！」然而克拉克並沒有報警，反而將1歲的女兒帶走，並在社群網路上寫下：「我必須要結束掉自己的生命，因為奇亞拉要殺了我！」

▲前一天還在曬恩愛，最後卻殺掉女友。

奇亞拉的父親越想越不對勁於是報警，警方到場關切發現奇亞拉已經氣絕身亡，開始對克拉克進行追捕。不久後，在一輛車上找到準備自焚的克拉克，而1歲女兒則被他安置在親戚家。令人不勝唏噓的是，事發前一天兩人還在貼文中寫下2周年愛的宣言，隔天卻成為取命仇人。

警方表示，克拉克過去就有威脅燒掉房子的紀錄，目前還在調查確切殺害女友的原因，社福單位也曾介入輔導但當時沒有特殊狀況發生。

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