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南韓非洲豬瘟疫情恐蔓延「漢江以南」！　京畿道金浦今晨爆疑似病例

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▲▼南韓爆出非洲豬瘟疫情。（圖／路透）

▲ 防疫小組在漣川郡消毒。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓邊境京畿道坡州市17日爆出非洲豬瘟（ASF）疫情，使該國成為亞洲第9個淪陷的國家，目前全國累積共2例。但京畿道金浦市通津邑一家養豬場今（23）日上午傳出疑似感染病例，若檢測結果呈陽性，將成為全國第3起及漢江以南首起病例。

農林畜產食品部今晨6時40分接獲通報，立即派出家畜防疫官員前往，展開臨床觀察及採樣分析，檢測結果最快今晚就會出爐。當局也派出防疫小組，限制當地居民、家畜及車輛進出，展開消毒等緊急防疫措施。

▲▼南韓爆發非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 金浦市可能成為南韓漢江以南首個淪陷地區。（圖／翻攝自Google Maps）

根據農食品部說法，該養豬場業者23日發現一頭母豬流產，4隻胎兒死亡，透過監視器也發現異常，因此向市政府通報。包括180頭母豬在內，該養豬場共飼養1800頭豬，距離此前爆出確診病例的坡州市及漣川郡養豬場各13.7公里及45.8公里。

坡州市及漣川郡17日、18日接連淪陷，坡州20日再度傳出疑似有豬隻感染，所幸檢測結果為陰性。政府指定京畿道北部6個行政區為非洲豬瘟重點管理區域，包括今早出現疑似病例的金浦市。6個行政區內所有農場3周內禁止將生豬運出，只能交給4間指定的屠宰場。

►防疫失敗「30年吃不到國產五花肉」！　南韓爆非洲豬瘟2天後解除禁運
►京畿道2養豬場3頭豬暴斃！　南韓才解禁運又爆疑似非洲豬瘟病例

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