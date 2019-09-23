川文九會明登場！文在寅訪美行程開跑　盼推動北韓無核化實務協商

▲ 文在寅是南韓首位連續3年出席聯合國大會的總統。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

第74屆聯合國大會17日起於美國紐約聯合國總部登場，南韓總統文在寅美東時間22日下午（台灣時間23日凌晨）飛抵紐約，展開為期5天的訪美行程，預計23日下午（台灣24日上午）與美國總統川普（Donald Trump）舉行峰會，隔天針對朝鮮半島和平於聯合國大會發表演說。

文在寅是南韓首位連續3年出席聯合國大會的總統，今晨抵達約翰‧甘迺迪國際機場，由南韓駐美大使等人到場迎接。此外，2月底越南「川金二會」後美國及北韓對話停擺，文在寅與川普的第9次峰會是否將對無核化談判帶來轉機，格外受到關注。

川普6月底出訪南韓，在首爾與文在寅舉行二人的第8次峰會。此次時隔3個月再度會面，兩人預計將努力使美國及北韓的實務協商重新步上軌道，也將商討實現北韓無核化的方法。青瓦台期待，文在寅此行能夠發揮推動者的角色，加快兩國協商節奏。

針對川普此前提及無核化協商的「新方法」，南韓國防部長康京和則透露，川文二位元首將在峰會中討論北韓近來要求安全保障的言論，同時準備美國及北韓的實務協商。

此外，南韓此前為反制日本的出口限制，決定不續簽美國過去力推的《軍事情報保護協定》（GSOMIA），使美國罕見多次公開表示失望，也引起外界憂慮，美韓同盟可能出現裂縫。因此GSOMIA及駐韓美軍防衛費問題是否會成為峰會議題，也受到各界矚目。

另一方面，文在寅將於台灣時間25日凌晨於聯合國大會發表演說，預計說明南韓對朝鮮半島和平體制的付出，同時呼籲全球共同努力。