不願當邊緣人！爭取加入國際民航組織　台灣掃ICAO總部「10個燈箱廣告」

▲台灣在ICAO上傳達訴求。（圖／翻攝自臉書＠加拿大夢特婁台灣同鄉會 Taiwanese-Canadian Association Of Great Montreal）

記者陳亭伃／綜合報導

面對中國政府不斷在國際上施壓，國際民航組織（ICAO）大會24日將召開，台灣仍未收到邀請函，為表達台灣可以幫忙，更有參與國際組織的誠意，多幅「Taiwan can help」的廣告在ICAO總部附近出現，希望可以得到參與國代表的關注、支持。

根據《中央社》報導，ICAO大會每三年開一次大會，台灣曾在2013年受邀出席，但2016年開始因為中國施壓，直到今年都沒有收到邀請函。但雖未得到邀請，但交通部民航局副局長何淑萍仍領隊抵達蒙特婁，希望可以傳達台灣參加國際組織的決心，行動團隊更製作了「ICAO Seamless Sky Taiwan Can Help」準備在當地展示。

▲ 國際民航組織（ICAO）2019年大會再度受到中國阻擋。（圖／達志影像／美聯社）

此外，台灣也在ICAO總部附近10個燈箱、地鐵站4個大型看板刊登廣告，提到「ICAO吳鳳天空，台灣能幫助」的理念。駐加拿大代表處也將在加拿大國會山莊時報(The Hill Times)、蒙特婁日報(Montreal Gazette)登載大型廣告，同時也會透過巴士廣告、LED宣傳車向國際表達台灣參與的決心。

ICAO大會24日開幕當天，將有上百名旅居加拿大的台僑前往ICAO總部外抗議，呼籲ICAO不要向中國壓力屈服，目前已有10多國家的代表將與台灣代表團在場外進行雙邊會談。

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