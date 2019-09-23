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遊說美國支持香港！　羅冠聰將接力出席參院聽證會

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▲香港前立法會議員羅冠聰。（圖／翻攝羅冠聰臉書）

▲香港前立法會議員羅冠聰26日出席美國聯邦參議院聽證會。（圖／翻攝羅冠聰臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒和香港歌手何韻詩17日出席美國國會審議「香港人權與民主法案」聽證會，希望美國能支持香港爭取自由。香港眾志創黨主席羅冠聰昨（22）日也在臉書上表示，為了接續遊說的工作成果，他將在26日出席美國聯邦參議院的聽證會。

據明報報導指出，香港眾志秘書長黃之鋒、眾志常委羅冠聰及敖卓軒，以及藝人何韻詩、港大《學苑》前總編輯梁繼平等人，於19日前往美國國務院，會見東亞及太平洋事務助理國務卿史迪威（David Stilwell），以及國務卿幕僚蓬佩奧（Mike Pompeo）、國家安全委員會成員，促請通過《香港人權與民主法案》草案。

羅冠聰表示，「自從到了耶魯修讀後，除了一開始面對來自中共鋪天蓋地的攻擊和宣傳，甚至有死亡恐嚇後，我一直在思考如何能夠從海外協助香港的運動，爭取自治以及民主。」

▲▼黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

▲黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

羅冠聰在文中指出，「香港一直都是面向全球的國際社會，所有的政策和政治影響外資存續以及益商利益，又怎能單以『內部事務』來拒絕所有外國關注。」他提到，「香港的主流民意都『非常卑微』，只是要求中共能夠兌現承諾，但獲得的卻是暴力回應。」

據悉，美國重量級參議員魯比歐（Marco Rubio）曾透露，《香港人權與民主法案》最快10月中就能在參議院通過，對於法案在兩院通過並獲總統簽署生效一事感到樂觀。他表示，自己先前親自與總統川普討論這項法案，川普並未反對，且白宮也暗示會簽署該法案。

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