莫迪大讚川普「真正的朋友」牽手搏感情　印裔公民狂讚：我們終於被肯定

▲川普與印度總理莫迪22日於休士頓NRG體育館公開會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

川普22日邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）在德州休士頓NRG體育館（NRG Stadium）舉辦公開會晤，稱華盛頓與新德里的關係達到前所未有的深厚，莫迪也大讚川普是白宮裡「真正的朋友」。將近5萬名印度裔美國公民出席，熱情地揮舞國旗，認為美國總統親臨社區，代表他們「終於被認可。」

▲莫迪發表演說，大讚川普是「真正的朋友」。（圖／路透）

川普與莫迪攜手出席「你好，莫迪！（Howdy, Modi!）」活動，兩人誇獎彼此領導國家有方，場邊至少5萬印裔民眾也興奮地揮舞印度國旗。他讚美印度裔公民對於醫療、科技和商業界都有極大貢獻，「幫助增強我們國家的力量，建設我們的未來」，此外，兩國的關係也「前所未有的牢固。」

莫迪也大讚川普「溫暖、友善、有親和力、充滿活力和智慧」，是白宮裡「真正的朋友」，甚至搬出競選口號「這一次，莫迪政府」，並把自己的名字換成「川普」。他也提到，白宮曾慶祝印度萬燈節（Diwali），邀請川普一家人親自到印度拜訪。

▲根據CNN，現場大約5萬印裔民眾熱情支持。（圖／路透）

根據CNN報導，川普在會談上，以美墨邊境比喻印度和巴基斯坦的關係，「美國和印度都了解要保障社區安全，我們必須捍衛我們的邊境。」

▲許多印裔民眾認為，川普終於來到這裡，代表印度社群被認可。（圖／路透）

其中一名印裔人士賈恩（Ankit Jain）向《印度報》表示，「川普總統蒞臨的事實，證明我們的社區達到被認可的程度。」他強調，自己「是印度人，也是美國人。」另一名自稱保守派的民眾迪克西特（Radha Dixit）則認為，此活動是一個「政治時刻」，「印度人應該明白，與他們想像的相反，共和黨與川普總統對於印美關係是最好的。」

CNN指出，哈里斯縣（Harris County）過去是共和黨票倉，近幾年逐漸動搖，成為兩黨競爭激烈的戰場，川普有機會透過這一場活動，大大吸引印裔公民的選票。莫迪對於川普展現支持態度，可能也會讓川普的連任取得進展。

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