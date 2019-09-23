台灣設計展屏東選物發表　在地化設計接地氣

▲2019台灣設計展10月5日至10月20日展開，屏東縣政府23日公開發表11個品牌及商品，代表屏東縣進駐設計展的設計選物店「好屏未來市」販售。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣設計展10月5日至10月20日展開，屏東縣政府向全屏東的設計師們下戰帖，公開徵選具創意、能展現屏東設計力的文創商品，23日公開發表11個品牌及商品，代表屏東縣進駐設計展的設計選物店「好屏未來市」販售。

▲▼ 屏東選物入選商品。

文化處長吳明榮表示，這次獲選商品有器皿、飾品、生活用品及食品等類型，設計概念都兼具屏東地方特色及創意美學，呈現出屏東設計的軟實力和深度在地能量。

入選品牌分別是：胤花穗文化藝術工坊-排灣族圖騰紙膠帶、老木魚-虎鯨/抹香鯨/小白鯨、大地酵素-酵素破布子醬、Relive生活再製-｢屏菸囪」線香座、喜作物 kibutu-苦瓜檸檬美顏茶 、小雨果巧克力-黑金可可核桃酥、羊陶藝術工作室-寄情台灣•屏東的手作生活陶、希望之庭 X 有。好樹-『漫步屏東』手繪街景立體明信片組、三原色工坊-手染布書、橡鹿手作-鹿角造型餐盤及希望之庭--運動毛巾。

這些設計商品都融合了屏東多元的族群文化與產業特色，像是客家傳統的破布子醬和原住民排灣族的圖騰、屏東之光的可可產品等，極具指標意義。

另設計展期間每個週末舉辦超級市集，不同於以往專屬文青的創意市集，而是融合屏東在地人才知道的遊牧式的「商展」精神，邀集近60攤在地攤商，讓台灣設計展不只是設計殿堂，更是庶民展場。

今23日邀請在地品牌斗飢毸(ㄙㄞ)海線油飯、多麥綠烘焙焙、24y古巴三明治在場呈現出市集氛圍外，將在台灣設計展開設Pop-up Shop快閃店的帕莎蒂娜烘焙坊，也帶來屏東限定首發商品，包括採用珍貴東港櫻花蝦的櫻花蝦乳酪貝果和選用九如大花有機農場玫瑰花瓣的玫瑰乳酪貝果，都要到超級市集才能享用的限定商品。

活動相關訊息請上屏東縣政府文化處官網，或台灣設計展臉書查詢。