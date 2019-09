相伴10年貼身看護「盜領老本」！　老婦一病不起…9個月後「心碎」亡

▲英國老婦人戴維絲(Olive Davies)得知貼身看護盜領存款,一病不起。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合報導

英國蘭開夏(Lancashire)一名看護亞當絲(Martina Adams)照顧老婦人戴維絲(Olive Davies)10年,感情就像家人一樣深厚,沒想到她竟私下盜領雇主的養老存款,金額高達數千英鎊。老太太的女兒希爾德(Christine Heald)說,母親聽見這個消息傷心欲絕,健康狀況從此迅速惡化,9個月後就去世了。

Her distraught family say the grandmother was never the same after the ordeal and died just a few months after she learned of the betrayal. https://t.co/IPyZQWOYkc