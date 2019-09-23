相伴10年貼身看護「盜領老本」！　老婦一病不起…9個月後「心碎」亡

▲英國老婦人戴維絲（Olive Davies）得知貼身看護盜領存款，一病不起。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國蘭開夏（Lancashire）一名看護亞當絲（Martina Adams）照顧老婦人戴維絲（Olive Davies）10年，感情就像家人一樣深厚，沒想到她竟私下盜領雇主的養老存款，金額高達數千英鎊。老太太的女兒希爾德（Christine Heald）說，母親聽見這個消息傷心欲絕，健康狀況從此迅速惡化，9個月後就去世了。

Her distraught family say the grandmother was never the same after the ordeal and died just a few months after she learned of the betrayal. https://t.co/IPyZQWOYkc — Metro (@MetroUK) September 22, 2019

希爾德2018年6月初正在等待瓦斯退款，因此查看了母親的銀行對帳單，「上面有很多筆提款，一次200英鎊（約為新台幣7749元）或300英鎊（約為新台幣1.1萬元），但是媽媽已經大概3年沒有出門。」她又檢查了前幾個月的資料，發現這種現象已經持續一段時間，「我打電話給亞當絲，詢問購物清單之類的事情，下周二卻接到她母親來電，告訴我這一則消息。」

58歲的希爾德向《都會報》表示，母親聽見自己被欺騙以後非常傷心，幾周後就徹底病倒，儘管新看護每天都來照顧，病情還是迅速惡化，甚至需要配戴心律調節器。她認為，媽媽因為過度心碎而生病、死亡，「她再也無法回到以前的狀態，隔年3月28日就在家人的陪伴下，於醫院過世。」

▲家屬認為，老婦因為傷心過度，才會生病死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，亞當絲發現事情曝光，立刻向媽媽坦承犯案，也在普雷斯頓治安法庭（Preston Magistrates Court）上承認竊盜，全案被移交給皇家法庭。然而，她近日卻針對盜領金額提出異議，因此全案還需要後續審理，才能夠確定實際的數字。

希爾德表示，媽媽非常看重看護，把對方當成家人看待，沒想到信任卻被利用，因此才會如此心碎。她說，「亞當絲讓我媽媽生命的最後一年過得如此悲慘，我們全家永遠不會原諒她。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。