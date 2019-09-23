替91歲奶奶修鍋爐…負債水電工「拒收任何費用」　網友暖哭狂募300萬

▲英國52歲水電工安德生為一名91歲白血症老奶奶維修鍋爐，卻堅持不收任何費用。（圖／翻攝自臉書James Anderson）
記者吳美依／綜合外電報導
英國伯恩利（Burnley）水電工安德生（James Anderson）日前替一名罹患白血病（Leukaemia）的91歲老奶奶維修鍋爐，卻不收取任何費用，收據被客戶家屬分享到網路上後，全球各地湧入將近8萬英鎊（約為新台幣309萬）的募資捐款，讓公司債務頓時解除。他說，當初成立非營利水電公司Depher，就是希望幫助殘疾人士與長者，如今希望運用資金，把公司拓展到全國各地。
52歲的安德生在收據上寫道，由於客戶是一名高齡91歲的白血症患者，因此「在任何情況下」都不必收費，「我們將會24小時待命，盡可能隨時讓她保持在舒適的狀態。」老奶奶的女兒將照片分享到網路上後，Depher的募資網站湧入捐款。
September 22, 2019
安德生表示，一開始完全不知道收據在網路上掀起熱議，「從那一天之後，人們的反應『絕對是全球性的』。」他證實，收到將近8萬英鎊的募資，非常希望拓展Depher的精神與版圖，「人們談論要在美國、法國和澳洲做這件事，他們都聯繫我，詢問意見和指導。我們希望社區可以因為共同的目標凝聚在一起，如此一來，不只是英國的每一名殘疾、年老人士都可以因為社會中這樣的活動受益。」
安德生坦言，公司營運狀況不好，累積許多債務，因此不得不解雇2名員工，所有工作、行政、廣告、報價都一手包辦，「能夠支付透支額度，就已經非常幸運。」但是，他卻堅定地說，一定會繼續堅持這件事情，直到「上帝召喚的那一天」，「我得到了許多同行提供的幫助，希望讓Depher拓展到全國每一個城市和小鎮。」
"No charge for this lady under any circumstances. We will be available 24 hours to help her and keep her as comfortable as possible"— BBC News (UK) (@BBCNews) September 17, 2019
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安德生以前在利物浦擔任垃圾清運人員，自從2017年創立非營利水電公司Depher，專門為蘭開夏（Lancashire）地區的殘疾與年老人士提供水電管線與暖氣維修服務。他向BBC解釋，這些客戶深怕無法負擔修理費用，「他們不喜歡尋求幫助，默默承受著痛苦，因為不想要成為別人的負擔，那就由我們來消除這些負擔和汙名。」
安德生堅稱，一切都不是自己的功勞，而是「社區的努力」，「我們都做了能夠做的事情，作為一個社區凝聚在一起。我們需要成為團結的人類社群，彼此照顧。」