替91歲奶奶修鍋爐…負債水電工「拒收任何費用」　網友暖哭狂募300萬

▲英國52歲水電工安德生為一名91歲白血症老奶奶維修鍋爐,卻堅持不收任何費用。(圖/翻攝自臉書James Anderson)

記者吳美依/綜合外電報導

英國伯恩利(Burnley)水電工安德生(James Anderson)日前替一名罹患白血病(Leukaemia)的91歲老奶奶維修鍋爐,卻不收取任何費用,收據被客戶家屬分享到網路上後,全球各地湧入將近8萬英鎊(約為新台幣309萬)的募資捐款,讓公司債務頓時解除。他說,當初成立非營利水電公司Depher,就是希望幫助殘疾人士與長者,如今希望運用資金,把公司拓展到全國各地。

52歲的安德生在收據上寫道,由於客戶是一名高齡91歲的白血症患者,因此「在任何情況下」都不必收費,「我們將會24小時待命,盡可能隨時讓她保持在舒適的狀態。」老奶奶的女兒將照片分享到網路上後,Depher的募資網站湧入捐款。

安德生表示,一開始完全不知道收據在網路上掀起熱議,「從那一天之後,人們的反應『絕對是全球性的』。」他證實,收到將近8萬英鎊的募資,非常希望拓展Depher的精神與版圖,「人們談論要在美國、法國和澳洲做這件事,他們都聯繫我,詢問意見和指導。我們希望社區可以因為共同的目標凝聚在一起,如此一來,不只是英國的每一名殘疾、年老人士都可以因為社會中這樣的活動受益。」

安德生坦言,公司營運狀況不好,累積許多債務,因此不得不解雇2名員工,所有工作、行政、廣告、報價都一手包辦,「能夠支付透支額度,就已經非常幸運。」但是,他卻堅定地說,一定會繼續堅持這件事情,直到「上帝召喚的那一天」,「我得到了許多同行提供的幫助,希望讓Depher拓展到全國每一個城市和小鎮。」

"No charge for this lady under any circumstances. We will be available 24 hours to help her and keep her as comfortable as possible"



