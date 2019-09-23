　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

替91歲奶奶修鍋爐…負債水電工「拒收任何費用」　網友暖哭狂募300萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國52歲水電工安德生為一名91歲白血症老奶奶維修鍋爐，卻堅持不收任何費用。（圖／翻攝自臉書James Anderson）

▲英國52歲水電工安德生為一名91歲白血症老奶奶維修鍋爐，卻堅持不收任何費用。（圖／翻攝自臉書James Anderson）

記者吳美依／綜合外電報導

英國伯恩利（Burnley）水電工安德生（James Anderson）日前替一名罹患白血病（Leukaemia）的91歲老奶奶維修鍋爐，卻不收取任何費用，收據被客戶家屬分享到網路上後，全球各地湧入將近8萬英鎊（約為新台幣309萬）的募資捐款，讓公司債務頓時解除。他說，當初成立非營利水電公司Depher，就是希望幫助殘疾人士與長者，如今希望運用資金，把公司拓展到全國各地。

52歲的安德生在收據上寫道，由於客戶是一名高齡91歲的白血症患者，因此「在任何情況下」都不必收費，「我們將會24小時待命，盡可能隨時讓她保持在舒適的狀態。」老奶奶的女兒將照片分享到網路上後，Depher的募資網站湧入捐款。

安德生表示，一開始完全不知道收據在網路上掀起熱議，「從那一天之後，人們的反應『絕對是全球性的』。」他證實，收到將近8萬英鎊的募資，非常希望拓展Depher的精神與版圖，「人們談論要在美國、法國和澳洲做這件事，他們都聯繫我，詢問意見和指導。我們希望社區可以因為共同的目標凝聚在一起，如此一來，不只是英國的每一名殘疾、年老人士都可以因為社會中這樣的活動受益。」

安德生坦言，公司營運狀況不好，累積許多債務，因此不得不解雇2名員工，所有工作、行政、廣告、報價都一手包辦，「能夠支付透支額度，就已經非常幸運。」但是，他卻堅定地說，一定會繼續堅持這件事情，直到「上帝召喚的那一天」，「我得到了許多同行提供的幫助，希望讓Depher拓展到全國每一個城市和小鎮。」

安德生以前在利物浦擔任垃圾清運人員，自從2017年創立非營利水電公司Depher，專門為蘭開夏（Lancashire）地區的殘疾與年老人士提供水電管線與暖氣維修服務。他向BBC解釋，這些客戶深怕無法負擔修理費用，「他們不喜歡尋求幫助，默默承受著痛苦，因為不想要成為別人的負擔，那就由我們來消除這些負擔和汙名。」

安德生堅稱，一切都不是自己的功勞，而是「社區的努力」，「我們都做了能夠做的事情，作為一個社區凝聚在一起。我們需要成為團結的人類社群，彼此照顧。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。
 

ET快訊
沒列「挖石油」預算　韓國瑜：誰說要挖的？有白紙黑字嗎
公車站遇仙氣正妹！超萌包頭溢飄青春氣息「正面一轉超衝擊」
BMW等紅燈被閃瞎！前方外送員偷牽「愛的小手」…網笑：一定熱
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

氣候峰會「美日澳都缺席」！　聯合國秘書長：不會批判任何國家

2太平洋島國斷交台灣！　路透：美國「重新評估」索國援助

25歲牙痛女睡醒變「藍血人」！　鬱卒難呼吸…醫：止痛藥釀禍

旅居香港「前美空軍上校＋FedEx機師」廣州被拘留！　遭控非法攜帶彈藥

美無人機空襲IS…竟炸死30名松子農工　官方證實：還有40人受傷

印尼「婚外性行為」將入罪　同居可能入獄6個月…外國人也適用

1歲嬰「牙齦塗滿海洛因」　狠母「想哄寶寶睡覺」…毒死女兒

23歲台灣青年募2000防毒面具「撐香港」　BBC：兩地命運相連

嘸錢買牛奶！爸媽每天餵14月大女嬰「5杯咖啡」　媽：睡前必喝

即將讀醫學院！18歲少年玩滑翔傘「纜繩60米高空突斷裂」撞樹亡

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

「知台派」博明任白宮國安副顧問！精通中文記者出身　川金會關鍵人物

證實增兵波灣！避免開戰是「使命」　蓬佩奥：只是威嚇與防禦

12歲小妹「撿垃圾一半尖叫破水」　推進手術室10hr…門外母親竟升格阿嬤！

喜知懷孕要打營養針…「護士認錯病人」打麻醉墮胎　醒來6周胎兒沒了

阿爾卑斯山冰川消失　瑞士上百人黑衣遊行「哀悼冰川」

奶奶過世50年老屋…房間夜半頻傳腳步聲　日網友敲開牆「抓4隻座敷童子」

替91歲奶奶修鍋爐…負債水電工「拒收任何費用」　網友暖哭狂募300萬

Taiwan can help！　澳洲發聲相挺：台灣能協助提升全球醫衞安全

亞契王子首次海外行！這次沒搭私人專機　哈利：南非是我第2個家

誤把老爸當野豬！　打獵兒「看到黑影就開槍」當場射爆他肚子

陳水扁不挺選總統　呂秀蓮：他怕被蔡英文算帳

混泥車翻落山溝「四輪朝天」！駕駛卡車內出動怪手救人

2019台中電競嘉年華參加人次破三萬　「俄女戰台女」觀眾擠爆弘光科大

權值股表現不振　台股震盪走低收盤下跌10點

小白車國道神切車　先撞護欄再右空翻3圈…完美翻正落地

亞錦賽／紅襪尚未回覆林子偉參賽　中華緩一週決定名單

不見「太平島挖石油」預算！韓國瑜：誰說要挖的？　民進黨怒噴「不認帳」

邕聖祐花5500元住倉庫！　同劇演員遭報警失蹤⋯警察釜山待命

理財作家被控騙人赴美買破屋　檢警意外查出偷賣香港保單

見信件不是自己名...受刑人心情差！怒提國賠：我要1包海苔口味王子麵

國際熱門新聞

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截..

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」..

喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

肚裡藏天使　超音波照驚見守護神

脫北母與兒在南韓餓死　冰箱空的

湖邊釣起巨鱷　嚇歪剪斷釣魚線

小弟「被問泰國首都」下秒2顆子..

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」..

「狂摔iPhone11 Pro..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

過世嬤房傳腳步聲　日網友抓4座..

民主黨議員評「川普施壓」：該彈..

iPhone 11療癒開箱！網..

12歲小妹「撿垃圾突破水」　熬..

更多熱門

相關新聞

湯瑪斯庫克集團破產　15萬人恐受困

英國知名旅遊業者湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團已有178年歷史，如今卻傳出尋求不到私人投資，23日正式宣布破產，已經找人清算公司。

英國最年輕跨性別者！男童7歲成「合法女孩」

退役上校離家走失　人臉辨識系統建功

獨／蔡英文博論指導老師超大咖　比爾蓋茲曾發文悼念

全家靠GPS找到爸…「樹林上吊身亡」

關鍵字：

英國老人殘疾人士水電工程水電公益暖新聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面