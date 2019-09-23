氣候峰會「美日澳都缺席」！　聯合國秘書長：不會批判任何國家

▲聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各國合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

聯合國世界氣象組織（WMO）的《聯合科學》（United in Science）報告指出，2015年至2019年全球平均溫度，比工業化前高出攝氏1.1度，比預期來得更快，世界各國對於減少溫室氣體排放的努力，必須增加2到5倍，才能夠達到《巴黎協定》的目標。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各國合作，「讓我們面對現實吧，已經沒有時間可以浪費了」。但是，美國、日本、澳洲等大國都缺席23日的氣候行動峰會。

▲聯合國報告指出，氣候變遷比想像中更嚴重，圖為第24屆聯合國氣候變遷大會。（圖／路透社）

《衛報》報導，根據報告，全球颶風、野火、乾旱、冰川減少等氣候變遷，比預期要來得嚴重許多，各國如果繼續依照目前計畫，等到2100年時，全球平均溫度可能比工業化前上升2.9至3.4度，造成災難性變化，必須將減少碳排放量的目標，增加2至5倍。

古特雷斯23日主持聯合國氣候行動峰會（ Climate Action Summit），將會要求各國領導人努力達到《巴黎協定》的目標，也就是與工業化以前相比，將全球暖化的溫度控制在攝氏2度以內，2020年後禁止建立新的燃煤發電廠，2030年時減少45％碳排放量。

▲全球掀起抗議氣候變遷的活動，圖為美國民眾聚集在舊金山議會外抗議。（圖／路透）

據了解，屆時將有約60名國家領導人上台致詞，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson），俄國、南韓、中國、孟加拉、斯洛伐克與卡達等國也會加入23日的氣候行動峰會。但是，許多碳排放大國，例如美國、澳洲與日本都不會出席。

《紐約時報》報導，聯合國要求各國提交一頁的「積極步驟簡報」，說明減少碳排放量、幫助脆弱國家應對氣候變化的具體步驟，藉此決定誰能夠上台發言，如果無法獲得這個機會，可能是因為報告中沒有提出創新具體事項，或者其總統、總理無意願出席。

古特雷斯20日曾表示，他很清楚只能「呼籲」各國不要使用煤炭，「並不代表這件事就會發生」，也強調沒有任何國家被「拒絕」，「我們不能說，『你是壞人，你是好人』，這不是一個點名、批評的行動。我們不會批判國家，我們不是法院。」

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