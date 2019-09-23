亞契王子首次海外行！這次沒搭私人專機　哈利：南非是我第2個家

▲亞契王子將跟著哈利夫婦首次出訪。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）與哈利王子（Prince Harry）將帶著小王子亞契（Archie）在23日搭機前往南非，參加官方邀請的慈善活動。這次除了亞契有可能首次公開亮相外，最令人矚目的就是哈利夫婦的交通方式，為了避免再遭批評，他們這次捨棄私人飛機，選擇了一般民航的頭等艙。

哈利一家受英國外交及國協事務部（UK's Foreign and Commonwealth Office）邀請，23日搭機前往南非，參與慈善活動。哈利1日也難掩興奮地在IG發文，「這是我們全家首次正式訪問非洲，在過去20年裡，非洲一直是我的第二個家，我們的團隊已經在非洲創立了一個很有意義的計畫，很開心能夠和大家分享。就我而言，我迫不及待要把妻子跟兒子介紹給南非了！」

哈利自2004年哈利在南非國中國賴索托王國（Kingdom of Lesotho）待了一年後，便開始在非洲投入大量的心力，頻頻回訪並參與實際援助。此行哈利也將跟隨黛安娜王妃腳步，單獨造訪安哥拉、馬拉威，最後才回到約翰尼斯堡與家人會合。

先前哈利夫婦才因多次搭乘私人專機、入住奢華別墅，讓民眾認為，滿口環保的二人言行不一。這次他們不但搭乘一般商業航空的頭等艙，連保母與助理費用也是自掏腰包。

在 Instagram 查看這則貼文 The Duke and Duchess of Sussex（@sussexroyal）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 1 日 上午 12:50 張貼

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