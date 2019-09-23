超商買茶葉蛋！剝開蹦出「限定版濃縮出奇蛋」失望透：要靠運氣買

▲ 超商茶葉蛋滷成「半顆鐵蛋」了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

超商茶葉蛋不僅是許多人早餐和消夜的好夥伴，通常也是進到店裡第一個會被聞到的味道，引人垂涎。一名女網友今晨就買了顆茶葉蛋來吃，但是剝開後卻發現不是她心目中的模樣，有些失望，直呼到超商買茶葉蛋都必須靠運氣，引發一陣熱議。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中失望發文，她表示今（23日）一早到超商買了顆茶葉蛋當早餐，原本期待剝開來會是個軟嫩鹹香的蛋，怎料現實中卻是一顆長得像蘑菇形狀的「鐵蛋半成品」。

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只見一半的茶葉蛋都已經煮到硬掉，顏色呈現深咖啡色，口感和鐵蛋相似，讓原PO好失望，還表示買超商茶葉蛋真的都要靠運氣。

▲很多人都有類似的經驗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛表示，「蛻變中的鐵蛋」、「超商出奇蛋，一顆蛋有兩種享受」、「這是萬中選一，鍋中精華」、「鐵蛋不完全化」、「有點像糖炒栗子」、「買車有車王，買蛋有蛋王」、「這種運氣不是人人都遇得到」。

此外，還有專業網友跳出來表示，很多人會覺得蛋殼顏色越深越入味，但其實這樣越有可能買到煮太久的硬蛋，「顏色越深外表越破越有這種可能，這應該是煮新蛋被壓在下面沸騰太久，沒有去翻鍋才會這樣。」然而也有人轉念一想，覺得硬硬的也沒什麼不好，反而會很有嚼勁和香氣。

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