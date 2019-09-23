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醫警告「不能再生」！她「拼生兒子」12年後偷懷孕…產下病嬰雙雙進ICU

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▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孕婦在醫院搶救12天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

在ICU住12天後，山東36歲女子小楊（化名）的病情終於有了起色。看著慢慢好轉的妻子和剛剛出生的兒子，她的丈夫回想起整件事情，感歎令人後怕，「我們的家又完整了。」這位的二胎媽媽，經歷了令人無比揪心的一幕，而早在多年前，她就被醫生嚴肅警告「千萬不要懷孕了」。

據《浙江之聲》報導，小楊來自山東，18歲的一天，她像往常一樣做著家務，在沒有任何徵兆的情況下，突然大叫一聲暈倒，接著開始意識不清、口吐白沫、牙關緊閉、手腳不停抽搐。但過了幾分鐘，她慢慢蘇醒過來，渾身酸脹乏力，記不清發生了什麼。

之後，小楊再次發作相同症狀，送醫後被醫生診斷為「癲癇」，以後需要按時服藥。第一年，她謹遵醫囑，「癲癇」也似乎遠離了，就開始偷懶不規律吃藥。

沒想到1年之後，「癲癇」再一次降臨，一樣的昏迷，一樣的抽搐，一樣的蘇醒…。小楊再次來到醫院，但這次，服用藥物似乎不管用了，「癲癇」常來常往，來無蹤去無影。她四處求醫，可是沒什麼用，久而久之也認命了。

▲▼懷孕,媽媽,孩子,親子。（圖／翻社自pixabay）

▲人妻罹患癲癇堅持懷孕產子。（示意圖／翻社自pixabay）

24歲那年，小楊遇到了生命中的那個「他」，很快有了自己的第一個孩子，雖然孕期「癲癇」時常發作，但磕磕絆絆地產下一個女兒。醫生當初就囑咐，懷孕會誘發癲癇發作和加重，千萬不要懷二胎了。

但小楊為了給「他」家添丁，還是決定搏一下。時隔12年，小楊日前再次懷孕，肚子日漸增大，「癲癇」發作也越來越頻繁。她懷孕38周時，因為「癲癇」持續發作了26小時，命懸一線急忙被送到醫院，胎兒的胎動也變得越來越少，甚至出現了宮內窘迫現象。

緊急時刻，醫生果斷實施剖腹產。15分鐘後，一個只有心跳、沒有呼吸、全身蒼白和癱軟的男嬰出生，隨後馬上被送入新生兒監護病房。此時小楊的「癲癇」也沒有隨著孩子出生而有所緩解，也被送往ICU，被醫生反復監測、用藥、觀察。不過，還好她很幸運，12天後病情被控制住，目前神志清晰、精神良好，可以下床自主活動了，生活也能自理了。

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