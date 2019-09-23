兒子狂嗆老師講不聽！媽直衝教室陪上課　po兒冏臉照喊：我說到做到

記者張方瑀／綜合報導

對於家中有青春期小孩的家長來說，最頭痛的的就是接到老師電話，告訴他們小孩子在班上很吵鬧，甚至對老師無禮。英國一位媽媽決定使出絕招，直接到教室陪兒子上課，甚至就坐在兒子旁邊。這位媽媽說，「就是要讓孩子知道媽媽沒在開玩笑，家長也必須要替孩子的行為負責。」

Mum turns up and sits next to son in school to stop him being rude to teachers https://t.co/1OPYD5jId3 pic.twitter.com/3pSPoDI0nS — Daily Mirror (@DailyMirror) September 22, 2019

住在英國的克蘭德利（Becky Crandley）有一名正在就讀八年級的兒子，正值青春期的孩子在學校非常頑皮，克蘭德利已經多次接到老師打來告狀的電話。克蘭德利說，「一開始我認為是孩子叛逆期，但他已經多次被禁足、留校察看，卻仍不知悔改，我也警告他很多次，如果他再對老師無禮，我絕對會到教室跟著他一起上課。」

對於克蘭德利來說，說出口的話就必須做到，所以當再次接到學校電話時，她決定跟老師商量，讓她在星期五的最後一堂課坐在兒子身旁一起上課，沒想到老師也答應了。「你真該看看兒子發現我站在教室門口的表情，」克蘭德利把兒子冏到不行的照片po上臉書，並表示，兒子從不把她的話當一回事，當孩子的行為越來越差時，父母就該採取行動。

克蘭德利說，「孩子都認為父母容易心軟，當然我以前也是，但我兒子在學校常常對老師無禮，這是非常不尊重人的，所以必須採取行動。」克蘭德利表示，應該讓孩子知道父母很認真在教育他的言行，「否則想到以後街上都是無理的人，那真的是非常恐怖。」

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