兒子狂嗆老師講不聽！媽直衝教室陪上課　po兒冏臉照喊：我說到做到

記者張方瑀/綜合報導

對於家中有青春期小孩的家長來說,最頭痛的的就是接到老師電話,告訴他們小孩子在班上很吵鬧,甚至對老師無禮。英國一位媽媽決定使出絕招,直接到教室陪兒子上課,甚至就坐在兒子旁邊。這位媽媽說,「就是要讓孩子知道媽媽沒在開玩笑,家長也必須要替孩子的行為負責。」

