妹子發燒累慘「洗澡就好」　「好習慣作祟」水一開氣死...引爆千人共鳴

▲洗澡示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人在生活中都有各自堅持的眉眉角角，一名女網友就堅持沒有洗澡不能上床，即使感冒很累、心想隨便沖沖就好，身體卻還是很誠實地完成整套盥洗流程，讓她崩潰上網發文，沒想到一大票網友也都表示有類似「症狀」。

「真的要被自己氣死了！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己有「沒洗澡洗頭就不能上床」的習慣，不過卻也因此把自己累壞。

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原來她日前因為發燒頭昏腦脹，身體還不停發抖，結果進房間前還是下意識走進浴室。她原只打算洗個澡就好，結果一開水手卻不受控地開始洗頭，最後還堅持要把頭髮吹到全乾才罷休，折騰一番才得以好好休息，「我這到底是什麼症頭？」

原PO表示，無論天有多冷、喝多醉，她睡前都一定會爬進浴室盥洗一番，雖然有時很受不了自己，但也無法控制，好奇大家是否有和她一樣的習慣。

▲很多頭皮易出油的朋友不洗頭就睡不著。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，許多人都表示不乾淨絕對不上床，「沒洗澡睡地上」、「就算冬天整天都沒出門也要洗澡洗頭」、「沒洗頭真的睡不著」、「我也是！常想著今天不洗頭，結果水還是從頭上淋下去」、「不洗澡會覺得全身癢，再累都會默默爬進浴室」。

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