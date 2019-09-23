證實增兵波灣！避免開戰是「使命」　蓬佩奥：只是威嚇與防禦

▲蓬佩奥證實增兵波灣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

針對美國準備在波斯灣地區增兵，國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）22日表示，此舉是為了「威嚇與防禦」，因為美國的目標是避免和伊朗開戰。他相信，若是屆時威嚇失敗的話，美國總統川普就會採取行動，伊朗的領導階層也非常理解這件事，「我們的使命就是避免戰爭。」

美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）日前表示，美國將向沙烏地阿拉伯等中東盟國加派軍隊，已加強該國的空中和導彈防禦力，但尚未決定增兵數量。蓬佩奥22日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時也證實此訊，「我們的使命是避免戰爭，埃斯柏部長也宣布消息了，我們正在該區增派部隊，目的是威嚇和防禦。」蓬佩奥強調，白宮正在採取制裁措施，如果伊朗政府不能改變，那麼川普就會採取行動。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，攻擊沙國石油設施等同於攻擊全球經濟體系，美國期望全世界有使用美元系統的國家，都能遵守對伊朗的制裁。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）則表示，伊朗並無尋求核武，不過在解除制裁之前，不會和美國進行對話。

遭攻擊的沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）預計會在本月底恢復所有石油生產，數千名員工與承包商被調往攻擊廠區，再從歐美進口設備，盡力在最短的時間內重建受損的設施。

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